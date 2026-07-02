¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 2 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 2 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este jueves 2 de julio de 2026, las autoridades reportaron afectaciones o problemas viales en esta importante vía:

A las 1:20 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 9:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

Mientras que el miércoles 1 de julio, se registró lo siguiente:

19:21 horas: En el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

19:09 horas. En el km 42, dirección a Querétaro, se reportó carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial), sin reporte de incidentes.

17:08 horas: Se reportó lluvia a la altura de la plaza de cobro Palmillas.

16:00 horas: Del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

12:58 horas: En el km 166, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre camión de carga y automóviles.

08:13 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 161, dirección Querétaro.

07:42 horas: Continúa cierre de carriles en km 161, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada).

06:19 horas: Reducción de carriles en el km 161, dirección Querétaro, por atención de accidente (tracto camión siniestrado).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM