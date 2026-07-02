¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 2 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Un accidente en el km 191 de la México-Querétaro, con dirección a esta última entidadUn accidente en el km 191 de la México-Querétaro, con dirección a esta última entidad. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: este 2 de julio, consulta el estado del tráfico en la México-Querétaro y planifica tu ruta sin contratiempos.

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