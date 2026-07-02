Niño Mata a 8 Monjes en Tailandia al Atropellarlos con Camioneta de sus Padres

La policía indicó que el menor está bajo custodia y será interrogado, mientras que el gobernador de Mukdahan señaló que el caso debe servir como una advertencia sobre la seguridad vial

Un niño mató a 8 monjes en TailandiaUn niño de 11 años atropelló y mató a 8 monjes en Tailandia. Foto: Reuters

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Un niño al volante provoca una tragedia en Tailandia: 8 monjes muertos y 14 heridos. Las autoridades llaman a reforzar la seguridad vial. ¿Cómo ocurrió este accidente?

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