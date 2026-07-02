México en Ranking FIFA 2026: ¿En Qué Lugar Está la Selección Nacional Hoy?

El Ranking Mundial de la FIFA se actualizó este miércoles 1 de julio tras la cuarta jornada de los Dieciseisavos de la Copa del Mundo y México obtuvo una nueva posición luego de vencer a Ecuador, lo que le dio el pase a Octavos de final que jugará ante Inglaterra.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Se trata de una clasificación que varía constantemente, conforme los juegos en disputa, así como los resultados de las selecciones posicionadas. La última revisión mantiene en primer lugar a Francia, pues “Les Bleus” son candidatos favoritos para llevarse el Mundial 2026.

La Selección Mexicana estuvo fuera del top ten del ranking antes del arranque de la justa mundialista que coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la victoria del martes en el coloso de Santa Úrsula ante el equipo sudamericano le redituó en los puntos para mover su ubicación.

La FIFA aclara que la tabla de posiciones en tiempo real no se considera oficial hasta que todos los juegos sean aprobados como partidos internacionales 'A'. Esto ocurrió el pasado 11 de junio y la próxima actualización será el 19 de julio, cuando se juegue la Final del Mundial y se sepa quién será el nuevo monarca del futbol.

¿En qué lugar se ubica México hoy?

Hasta la noche de este 1 de julio, luego de los encuentros del día, México estaba en el lugar 10 del Ranking Mundial de la FIFA, con 1,754.30 puntos. El seleccionado cayó una posición respecto a su lugar del 30 de junio, cuando estaba en noveno lugar y todavía no jugaba Bélgica, que este miércoles le ganó a Senegal y sumó más unidades para reacomodarse en la lista y movió las otras posiciones.

Los dirigidos por Javier Aguirre entraron en el top 10 luego de sus últimas cinco victorias consecutivas, tanto el amistoso contra Serbia en Toluca, como los cuatro encuentros mundialistas en que vencieron a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0), Chequia (3-0) y Ecuador (2-0).

Actualmente, la Selección Mexicana está encima de:

11. Colombia — 1729.30

12. Alemania — 1726.22

13. Croacia — 1723.05

14. Italia — 1704.73

15. Estados Unidos — 1690.33

16. Suiza — 1676.00

17. Japón — 1673.68

18. Senegal — 1653.43

19. Uruguay — 1634.70

20. Dinamarca — 1619.47

Los primeros lugares los ocupan:

1. Francia — 1916.24

2. Argentina — 1907.40

3. España — 1879.58

4. Inglaterra — 1850.97

5. Brasil — 1804.92

6. Marruecos — 1788.86

7. Países Bajos — 1775.54

8. Portugal — 1764.86

9. Bélgica — 1756.51

La posición de la Selección Mexicana cambiará en los siguientes días, de acuerdo a los resultados de otras selecciones en el ranking.

Sin embargo, el factor determinante será el marcador final del domingo 5 de julio en el Estadio Sede Ciudad de México tras el juego de Octavos ante Inglaterra.

ASJ