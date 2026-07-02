México en Ranking FIFA 2026: ¿En Qué Lugar Está la Selección Nacional Hoy?

La victoria en el coloso de Santa Úrsula ante Ecuador, redituó en los puntos a la Selección Mexicana para mover su posición en la tabla

MéxicoLos dirigidos por Javier Aguirre escalaron al top 10 luego de sus últimas cinco victorias consecutivas. Foto: Reuters.

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La Selección Mexicana sube al décimo lugar en el Ranking FIFA tras vencer a Ecuador. ¿Qué sigue para el equipo de Javier Aguirre en el Mundial 2026? Entérate de los detalles.

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La Selección Mexicana avanza en el Ranking FIFA 2026