¿Por Qué Inglaterra, Rival de México en Octavos del Mundial, Tiene Dos Banderas? Significado

Tras calificar a Octavos de Final México jugará contra Inglaterra en el Estadio Azteca el próximo 5 de julio, te contamos sobre las banderas de este país europeo

Fan sostiene Bandera de Inglaterra en Mundial 2026. ¿Por qué Inglaterra tiene dos banderas?Inglaterra es el rival de México en los Octavos de Final del Mundial 2026, lo que ha despertado curiosidad sobre este país de Europa. Foto: Reuters.

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