¿Por Qué Inglaterra, Rival de México en Octavos del Mundial, Tiene Dos Banderas? Significado

La expectativa crece en torno al partido México vs Inglaterra de Octavos de Final del Mundial 2026, luego de que ambas selecciones derrotaron a sus rivales en 16avos. Y dado que crece la curiosidad sobre este país europeo, en N+ te contamos por qué Inglaterra tiene dos banderas, cuál es su origen y significado.

México e Inglaterra disputarán su quinto partido el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (CDMX), y Harry Keane, el delantero estrella de la escuadra inglesa habló sobre este encuentro que definirá quién pasa a Cuartos de Final del Torneo.

De acuerdo con la tabla de 16avos de Final del Mundial, Inglaterra venció 2 a 1 a República Democrática del Congo durante el partido de este 1 de julio de 2026. Con lo que se convirtió oficialmente en el rival de México para la siguiente fase.

Algunos famosos como Liam Gallagher, de Oasis, ya han hecho sus pronósticos, y los mexicanos no han dejado de cuestionarse qué probabilidades tiene México de ganarle a Inglaterra en el Mundial 2026.

¿Por qué Inglaterra tiene dos banderas?

Mucho se ha escrito sobre esta pregunta en torno a las banderas de Inglaterra y Reino Unido, que aunque parecen englobar lo mismo son dos conceptos totalmente diferentes y por tanto tienen distintas representaciones: "Unión Jack" y la bandera de San Jorge.

La bandera de Inglaterra conocida como la Cruz de San Jorge (una cruz griega color rojo sobre un fondo blanco), es el emblema del patrono del país; San Jorge. Y fue empleada por su asociación con la caballería cristiana y la época de las Cruzadas.

La bandera nacional de Inglaterra, país que forma parte del Reino Unido (UK, por sus siglas en inglés), data de la Edad Media cuando comenzó a utilizarse junto al estandarte real.

Pero, a partir de 1606 se utiliza la bandera "Union Jack" que unifica a las 4 naciones que componen el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

De modo que la "Union Jack" se utiliza desde el reinado de Jacobo I (1603-1625) y Carlos I (1625-1649). La Union Jack sería la más importante de todas las banderas británicas y enarbola a los representantes del Reino Unido en todo el mundo.

Ésta forma parte de las banderas de las naciones del Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda y Tuvalu entre otras naciones del mundo.

¿Quiénes son los jugadores de la Selección de futbol de Inglaterra?

Ahora que sabes la distinción entre ambas banderas, la de Inglaterra y la de Reino Unido, entenderás por qué durante los partidos de futbol se observa la bandera de Inglaterra: una Cruz Roja sobre fondo blanco.

A continuación hallarás los nombres de los jugadores y las posiciones que ocupan para este Mundial 2026. En una nota previa te dimos a conocer por qué es una de las Selecciones Más caras del Mundo.

Portero.

Jordan Pickford.

Dean Henderson.

James Trafford.

Defensor.

Ezri Konsa.

Nico OReilly.

John Stones.

Marc Guehi,

Trecho Chalobah.

Dan Burn.

Reece James.

Djed Spence.

Jarell Quansah.

Mediocampistas.

Declan Rice.

Elliot Anderson.

Jude Bellingham.

Jordan Henderson.

Kobbie Mainoo.

Morgan Rogers.

Eberechi Eze.

Delanteros.

Bukayo Saka.

Harry Kane.

Marcus Rashford.

Anthony Gordon.

Ollie Watkins.

Noni Madueke.

Ivan Toney.

Director Técnico.

Thomas Tuchel.

SARR