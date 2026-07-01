Liam Gallagher, de Oasis, Lanza su Pronóstico para el México vs Inglaterra del Mundial 2026

El integrante de Oasis aseguró que Inglaterra vencerá 5-0 a México en Octavos de Final del Mundial 2026. Así reaccionaron los aficionados a su predicción.

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El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, asegura que Inglaterra aplastará a México 5-0 en el Mundial 2026. ¿Qué opinan los aficionados? Conoce más sobre este duelo.

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