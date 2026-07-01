Liam Gallagher, de Oasis, Lanza su Pronóstico para el México vs Inglaterra del Mundial 2026

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher pronosticó una goleada de Inglaterra sobre México en los Octavos de Final del Mundial 2026, duelo que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Sede Ciudad de México.

Todo comenzó cuando una aficionada mexicana, identificada en X como @angelchilddemo, retó al cantante británico con una pregunta directa: "Liam, ¿qué opinas de que Inglaterra puede ser aplastada en el Azteca?". La respuesta del músico no se hizo esperar y fue contundente: "Creo que le ganaremos a México 5-0".

La declaración, publicada en su cuenta oficial de X, provocó reacciones entre seguidores de ambos países. Algunos usuarios respaldaron la confianza de Gallagher en su selección, pero otros salieron a defender el orgullo del Tri, anfitrión del Mundial 2026.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Un duelo de alto voltaje en la capital mexicana

El encuentro entre México e Inglaterra está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro, en el coloso de Santa Úrsula. Para el conjunto que dirige Javier Aguirre, el partido representa la oportunidad de escribir una página histórica: avanzar a Cuartos de Final ante uno de los favoritos al título, con la presión añadida de jugar en casa y frente a una afición que buscará contrarrestar con sus cánticos el poderío inglés.

La afición futbolera de Gallagher no es nueva

La provocación del cantante no sorprende a quienes siguen su carrera: Gallagher es un declarado fanático del Manchester City, asiste con regularidad al Etihad Stadium para apoyar al equipo de Enzo Maresca y no pierde oportunidad de lanzar burlas hacia rivales, una actitud que ha cultivado desde los años del britpop y que forma parte de su sello personal dentro y fuera de los escenarios.