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Prueba del Líder en La Casa de los Famosos Hoy: Gema Ganó Inmunidad y Beneficio Sorpresa

Gema Garoa y Ese Pérez pelearon el liderato esta noche. Gema Garoa gana, por lo que recibe la inmunidad y un beneficio extra: podrá nominar de forma directa a uno de los habitantes.

gema-garoa-gana.prueba-lider-hoy-17-agosto-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026: Gema Garoa y Ese Pérez avanzan en la prueba del líder. Uno de ellos obtendrá inmunidad y un beneficio extra. ¿Quién será el afortunado?

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