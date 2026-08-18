Prueba del Líder en La Casa de los Famosos Hoy: Gema Ganó Inmunidad y Beneficio Sorpresa

La cuarta semana de La casa de los famosos México 2026 arrancó con una nueva prueba del liderato, luego de que Arantza Ruiz se convirtiera en la tercera eliminada del reality la noche del domingo. Este lunes, los 16 habitantes que continúan en competencia se enfrentaron a una dinámica basada en resistencia y suerte para definir a los finalistas que buscarán el liderato en la gala de esta noche.

La prueba, bautizada como "Tu dinero", consistió en que los participantes se colocaran un traje de velcro para pegarse a un rodillo giratorio, dar dos vueltas consecutivas y después pasar por debajo de la estructura para tomar al azar tres carteras con billetes de distintas denominaciones. Quien acumulara más dinero avanzaría como finalista.

En la rama femenil, Gema Garoa se impuso con 3,500 pesos reunidos, superando a Cynthia, Flor, Karina, Mariana y Brianda. En la rama varonil, Ese Pérez avanzó con 4,100 pesos, tras vencer a Ernesto, Yahir, Moisés, Luis y Aldo.

Gema Garoa ganó la prueba del líder, por lo que obtendrá inmunidad durante toda la semana y la posibilidad de participar en la dinámica de salvación. Además, solo por esta ocasión, tendrá un beneficio extra: podrá nominar de forma directa a un compañero y enviarlo a la placa de nominados.

A quién nominó Gema: Gema decidió mandar a la placa de nominados a Mariana Ochoa.

Por otro lado, el público decidió que quien acompañará a Gema en la suite del líder es Cynthia Klitbo.