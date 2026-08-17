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Inicia el Juicio por la Muerte de Tupac Shakur a 30 Años de su Asesinato

El expandillero Duane ‘Keffe D’ Davis, enfrenta el juicio por la autoría intelectual del asesinato del rapero Tupac Shakur. Las pruebas: una grabación policial y un libro de memorias del acusado.

Inicia-Juicio-Asesinato-Tupac-Shakur-30-Años-Duane-DavisFoto: Getty Images

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El juicio por el asesinato de Tupac Shakur inicia con pruebas impactantes: una grabación policial y un libro de memorias del acusado. ¿Podrá la Fiscalía demostrar su culpabilidad?

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