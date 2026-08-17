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Hayden Panettiere Cedió la Custodia de su Hija Kaya Años Antes de Morir: ¿Por Qué?

Antes de morir a los 36 años, Hayden Panettiere reveló por qué cedió la custodia de su hija Kaya a Wladimir Klitschko: depresión posparto, adicción y un trauma que casi le costó la vida.

hayden-panettiere-cedio-custodia-hija-kaya-por-queFoto: Getty Images

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La decisión de Hayden Panettiere de ceder la custodia de su hija a Wladimir Klitschko fue por amor y protección. Conoce cómo enfrentó la depresión posparto y las adicciones antes de su trágico fallecimiento.

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