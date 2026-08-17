Hayden Panettiere Cedió la Custodia de su Hija Kaya Años Antes de Morir: ¿Por Qué?

La actriz Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en Heroes y Nashville, murió el domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur, luego de que fuera hallada inconsciente en su departamento. Su representante confirmó el deceso a distintos medios, aunque la causa de muerte aún no ha sido revelada oficialmente; se sospecha de una sobredosis, pero se espera la confirmación de las autoridades tras una autopsia.

En sus últimos meses de vida, Panettiere habló con apertura sobre una de las decisiones más dolorosas de su historia como madre: haber cedido la custodia total de su hija Kaya, de 11 años, a su expareja, el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko.

Panettiere y Klitschko fueron pareja durante casi una década y tuvieron a Kaya en diciembre de 2014. Según relató la actriz en su libro de memorias This Is Me: A Reckoning, publicado este año, el parto estuvo a punto de costarle la vida: requirió cirugía de emergencia y siete transfusiones de sangre.

A ese trauma físico le siguió uno emocional. Lo que en un inicio pareció una simple tristeza posparto derivó en una depresión severa que le impidió generar un vínculo pleno con su hija, además de una ansiedad constante que la llevó a refugiarse en el alcohol.

De acuerdo con el testimonio de Panettiere a Fox News Digital, ella misma reconoció el punto crítico en el que se encontraba. Al observar el entorno y la red de apoyo que Kaya tenía junto a su padre en Europa, decidió no disputar la custodia para evitar un daño mayor a la niña.

La actriz insistió en que su decisión nunca implicó abandonar la maternidad, sino protegerla mientras ella buscaba ayuda profesional. Evitó también, según explicó, una batalla legal pública entre dos figuras conocidas que pudiera afectar a su hija.

Panettiere entró voluntariamente a tratamiento por adicción y depresión posparto, un proceso que describió como el más difícil de su vida, aunque también el que le permitió sanar.

Pese a no tener la custodia primaria, Panettiere insistió en distintas entrevistas en que permaneció involucrada en la vida de su hija, viajando a verla y manteniendo contacto constante por videollamada. También buscó desmontar la idea de que había abandonado a la menor, un señalamiento que, según dijo, le causó un dolor profundo durante años.

Su fallecimiento se suma a otra pérdida familiar reciente: en febrero de 2023 murió su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, a los 28 años, por complicaciones cardiacas.