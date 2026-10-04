Narcotráfico

Capturan a Hombre y Mujer por Posible Venta y Distribución de Droga en Puebla

Eusebio 'N' y Claudia 'N' fueron detenidos durante un cateo en Tianguismanalco; les aseguraron sustancias similares a sustancias prohibidas

En el operativo participaron elementos de Guardia Nacional y Defensa.En el operativo participaron elementos de Guardia Nacional y Defensa. Foto: FGE Puebla

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Operativo en Tianguismanalco: Detienen a dos personas con marihuana y cristal durante el cateo a un inmueble.

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