Capturan a Hombre y Mujer por Posible Venta y Distribución de Droga en Puebla

Mediante un operativo interinstitucional en el municipio de Tianguismanalco en Puebla, se logró la aprehensión de dos personas por su probable responsabilidad en los delitos de venta y distribución de drogas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Centro, derivado de labores de inteligencia, investigación de campo y gabinete relacionadas con la probable venta y distribución de drogas.

Durante la intervención fueron detenidos Eusebio 'N' y Claudia 'N', además s aseguraron 15 bolsas con sustancia vegetal seca con características similares a marihuana, 51 bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula digital y 320 pesos en efectivo.

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La diligencia se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2026 por agentes investigadores de la FGE, en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El inmueble quedó asegurado, mientras que el hombre y la mujer detenidos fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con los actos de investigación y determinará su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR