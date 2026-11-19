La policía de Seúl confirmó la muerte de un estudiante universitario de 33 años que había sido acusado de utilizar inteligencia artificial para hacer trampas en el examen de acceso a la Facultad de Derecho, en el que obtuvo una puntuación perfecta.

Según la agencia local de noticias Yonhap, la policía y los bomberos encontraron a Lee Jin-woo, estudiante de odontología de la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl, en paro cardiaco en un motel al este de la capital poco después del mediodía. Después, se confirmó su muerte.

Lee obtuvo una calificación perfecta en el examen de acceso a la Facultad de Derecho este año, y resultados sobresalientes en la selectividad coreana (CSAT) de 2025. Su fallecimiento coincide con la fecha de celebración del CSAT de este año.

El estudiante había sido denunciado el miércoles por dos abogados surcoreanos que solicitaron investigar si utilizó herramientas de IA para hacer trampas en ambas pruebas.

Además, el acontecimiento se produce pocos días después de que otro estudiante, que obtuvo la mejor calificación en el examen de contabilidad fiscal, admitiera haber utilizado una minicámara para transmitir las preguntas a una IA y comprobar las respuestas en un teléfono.

Tras esta confesión, el gobierno surcoreano reforzó las medidas contra el fraude académico y envió este jueves tres alertas de emergencia a los teléfonos móviles de todo el país para detectar, mediante el sonido de las alarmas, posibles dispositivos ocultos en las aulas durante el examen de acceso a la universidad.

La primera alerta permitió descubrir a 22 estudiantes que no habían entregado sus teléfonos antes de la prueba, según el Ministerio de Educación.

Estaba previsto que el fallecido demostrase sus capacidades académicas esta misma mañana en un canal de YouTube donde realizaría el examen de lengua coreana de la selectividad de este año pero nunca se presentó.

El estudiante Lee había publicado un libro en el cual instruía métodos para mejorar la concentración, entre ellos eliminar los alimentos procesados y el azúcar y hacer entrenamientos cortos pero intensos, según Yonhap.

ICM