La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) informó que ha recibido las candidaturas de tres interesados en dirigir al máximo organismo del balompié mundial.

Se trata del francés Philippe Diallo, el suizo Gianni Infantino y el japonés Kohzo Tashima, quienes presentaron su candidatura en tiempo y forma luego de la convocatoria publicada el pasado 29 de abril.

De alguno de ellos saldrá el próximo presidente de la FIFA, en una jornada electoral que se llevará a cabo durante la edición 77 del congreso del organismo en Rabat, Marruecos, el próximo 18 de marzo de 2027.

Ahora, según el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, las candidaturas serán trasladadas a la comisión electoral, que las examinará y adoptará una decisión sobre la admisión de los candidatos.

Será a más tardar el 18 de febrero del próximo año cuando se informará a las federaciones miembro los nombres de los candidatos admitidos.

La secretaría general de la FIFA cerró esta pasada medianoche el plazo para recibir las candidaturas a las elecciones presidenciales.

Definitivamente concurren, además del actual presidente, Infantino, Diallo y Tashima, mientras que el suizo Ramón Vega se 'ha caído' de la carrera electoral, confirmó el organismo este jueves.

La Federación Japonesa (JFA) ya había anunciado el miércoles que había remitido a la FIFA la documentación de Tashima, que es el primer requisito que deben cumplir los aspirantes, junto al aval mínimo de cinco de las 211 federaciones que forman la FIFA, para ser proclamados candidatos.

Además del nipón, que es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente de honor de la federación de su país, se postula el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa (FFF) desde 2023, que es el consensuado por las 55 federaciones de la UEFA.

Si Infantino quiere seguir como presidente, necesitará una mayoría simple (106 de las 211 federaciones) en una votación secreta el 18 de marzo próximo en Rabat, donde cada federación tendrá derecho a un voto.

ICM