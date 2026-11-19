La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en el marco de la APEC 2026.

Tras participar en la Reunión de Líderes Económicos APEC China 2026, donde habló de la prosperidad compartida, siguió con su agenda de reuniones.

A través de redes sociales, la mandataria mexicana destacó la amistad entre ambas naciones y el trabajo conjunto en materia de hidrocarburos.

"La relación entre Australia y México es muy activa, en particular hay una inversión muy importante de una empresa australiana en el golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas. Está dando muchos resultados y esto genera un dinamismo en el noroeste del país", agregó Sheinbaum Pardo.

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Explicó que están desarrollando un puerto vinculado con esta explotación petrolera en Matamoros, Tamaulipas. Y finalizó extendiendo una invitación a Albanese para que visite nuestro país.

"Ha sido una reunión muy buena, la reunión de la APEC, muy importante, y nos da mucho gusto tener esta reunión bilateral y estrechar los lazos".

Por su parte, el primer ministro australiano agradeció la oportunidad de la reunión y señaló que para Australia es importante el vínculo con México.

Recordó que ambas naciones forman parte del mecanismo multilateral MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) y que su país es el cuarto mayor inversionista en nuestro país.

"Se trata de un excelente ejemplo de cómo cinco potencias medias, todas ellas miembros del G20, colaboran entre sí para aumentar su influencia colectiva a nivel mundial", apuntó el líder australiano.

Anthony Albanese enfatizó: "Hay mucho más que podemos hacer entre nuestras dos naciones".

Con información de N+

ICM