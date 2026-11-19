La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a recuperar los principios fundacionales del mecanismo para alcanzar una prosperidad compartida.

La mandataria intervino en la plenaria de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, en Shenzhen, China, donde pidió superar la lógica económica en la que unos países ganan y otros pierden. El desarrollo de las naciones, señaló, siempre debe buscar el beneficio de la ciudadanía.

"La verdadera prosperidad consiste en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar sus capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos", indicó.

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"El desarrollo de un país, no debe ser un obstáculo para el otro, sino una oportunidad para todos", añadió.

La presidenta dijo que las 21 naciones de la APEC deben estrechar lazos para que la prosperidad se multiplique.

"En México pensamos que esta es la visión que necesitamos fortalecer, pasar de una lógica en la que unos ganan y otros pierden a una en que todos ganemos, en que la prosperidad compartida se multiplique.

"Y ese es precisamente el espíritu con el que nació la APEC", apuntó.

Sheinbaum dijo que, desde su creación en 1989, el Foro se construyó sobre la convicción de que la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico podía contribuir al desarrollo, el respeto a la diversidad y la búsqueda de beneficios mutuos fueron sus principios fundacionales.

"Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación, que la integración y la innovación no se limite a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida", agregó.

Al principio de su discurso, afirmó que vivimos un momento decisivo para la humanidad, debido a los avances tecnológicos como la inteligencia artificial. Sin embargo, criticó que persisten desigualdades profundas.

"Frente a esta realidad, vale la pena preguntarnos: ¿qué mundo queremos construir y qué tipo de relaciones queremos establecer entre nuestras economías?", cuestionó.

Insistió en que el desarrollo de un país no debería medirse por el crecimiento económico o el tamaño de los mercados ni el liderazgo tecnológico. Por el contrario, destacó, deben considerarse elementos como el bienestar de la sociedad en alimentación, empleo, vivienda o educación.

"Esta ha sido la visión que hemos tenido en los últimos años en México. Gracias a ello, más de 17 millones de personas han podido salir de la pobreza", presumió.

De ahí que definió el sentido de la cooperación entre las naciones de Asia-Pacífico hacia la complementariedad para garantizar la asequibilidad sin detrimento de las capacidades productivas de cada economía.

Enlistó las oportunidades de crecimiento y desarrollo, como fortalecer las cadenas de valor, impulsar la innovación, ampliar el comercio y la inversión, y generar empleos de calidad, además de colaborar ante desafíos ambientales.

"La cooperación puede traducirse en oportunidades reales para nuestros pueblos", planteó Sheinbaum.

En esa línea, exhortó a no considerar como una pérdida o una concesión el hecho de que las grandes potencias inviertan en el desarrollo de naciones menos favorecidas. Afirmó que eso llevará a "un mundo más estable, justo y próspero".

"Que la capacidad de innovar y de producir sea la misma que nuestra capacidad de compartir", invitó.

Por último, extendió una invitación a los líderes al foro de la APEC en México en 2028 que, insistió, será bajo la visión de la prosperidad compartida.

La intervención de Sheinbaum en la sesión marcó el término de su visita a China, aunque todavía le quedan reuniones al margen de la cumbre con líderes de Singapur, Australia, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

La presidenta mantuvo el miércoles un encuentro de unos veinte minutos con el presidente Donald Trump para abordar asuntos comerciales, en un momento en que México busca reducir los aranceles estadounidenses de la Sección 232, que afectan principalmente al acero, aluminio y sector automotriz, en paralelo a la revisión del acuerdo de libre comercio (T-Mec) con Canadá y Estados Unidos.

Durante su estancia en Shenzhen, a donde llegó el lunes en un vuelo comercial, Sheinbaum también se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, además de presentar ante empresarios de la APEC el Plan México, con el que su Gobierno busca atraer inversiones y fortalecer la producción nacional.

Se espera que regrese al país la madrugada del viernes, pues tiene programado encabezar el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México.

ASJ