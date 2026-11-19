The Economist ha revelado la portada para su número especial dedicado al año 2027. Te explicamos qué significan los colores y los símbolos incluidos en la imagen de la icónica revista inglesa.

Para analizar la portada especial para el 2027 de The Economist podríamos empezar rememorando la que la revista británica lanzó para lo que sería este 2026. Aquella portada hacía alusión al segundo mandato de Donald Trump, el papel cada vez mayor de China y Rusia, así como a la guerra en Ucrania.

Sin embargo, también ofrecía un lado más amigable, ajeno a las tensiones políticas: en aquella imagen se hacía alusión al aniversario de la independencia estadounidense, el Mundial 2026, la misión Artemis II alrededor de la Luna. Incluso hacía una aparición el estreno de La Odisea de Christopher Nolan.

En cambio, la portada que The Economist ha lanzado para 2027 es notoriamente más lúgubre. Sus tonos rojos y negros, con trazos gruesos y angulosos, recuerdan al constructivismo soviético, un movimiento de vanguardia, que reflejaba las sacudidas de la Revolución rusa.

Los símbolos incluidos en la portada de The Economist están muy lejos del disciplinado optimismo revolucionario que impulsaba al constructivismo. Por el contrario, la revista inglesa busca reflejar desorden y conflicto.

Portada de The Economist en 2026, ¿qué diferencias tiene con el 2027? Foto: The Economist

Si en 2026, la aparición de los robots era neutral, para el 2027 se aprecia a un androide corriendo con una botín en la espalda, lo que podría ser una alusión a la bolsa de valores o aun a las dislocaciones laborales que ha provocado en varias industrias. Además, la inteligencia artificial ocupa el centro de la imagen, con un cerebro cibernético rodeado de código binario.

En el plano bélico hay una clara referencia a la guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. También aparecen misiles que apuntan hacia el suelo, drones, tanques y botas castrenses. Estos símbolos son acompañados por ductos de petróleo rotos, fichas de casinos y bolsas de valores que apuntan a la baja.

En el plano social, aunque hay urnas de elecciones, también se exhiben manifestaciones. Relojes de arena a punto de agotarse comparten sitio con bosques consumidos por las llamas, en referencia a la crisis climática y a los récord crecientes de temperaturas.

En la parte inferior de la imagen aparece un proyector cinematográfico cubierto con telarañas, en referencia a las dificultades que atraviesa gran parte de la industria del entretenimiento, desde el cine hasta los videojuegos.

Y en al fondo de la portada de The Economist aparecen familias que duermen en casas de campaña en el desierto. Esta imagen acaso es una referencia triple a la migración, la sequía que provoca El Niño en varias regiones del planeta y los desplazados por los conflictos bélicos.

Portada para el 2027 de la revista The Economist. Foto: The Economist

Y en la parte superior de la imagen aparece los líderes mundiales, ajenos a las consecuencias de sus propias decisiones. Al centro se ubican Donald Trump y Xi Jinping, aunque también se puede distinguir a Narendra Modi, primer ministro de la India.

El mundo que anticipa The Economist para el año 2027 está marcado por los desafíos y los conflictos, por los cambios repentinos y la disrupción tecnológica. No es esperanzador, pero acaso sea conveniente no apelar a ese sentimiento. En su libro Esperanza sin optimismo (Taurus), el pensador Terry Eagleton afirma que el optimismo es una postura activa ante las calamidades.

Para el teórico inglés, la gente optimista trabaja en su futuro. La gente esperanzada confía en la intervención bienhechora del azar y de la suerte. Eagleton defiende que la esperanza es supersticiosa, irreal y victimista, mientras que el optimismo es realista, objetivo y propositivo. Acaso haya que tomar el consejo del pensador y no dejar que terceros decidan el futuro.