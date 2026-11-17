La sonda Voyager está a punto de romper una nueva marca. A casi 50 años de su lanzamiento, se encontrará a un día luz de distancia. Pero este no es el único hito en la trayectoria de la nave espacial que cambió nuestro conocimiento del cosmos. Te contamos su historia.

El sistema operativo de la Voyager es mucho más pequeño que tu foto de perfil

Cuando la sonda Voyager fue lanzada en 1977, la computación estaba en momento muy distinto de su historia. Los recién inventados microchips permitieron el surgimiento de la computadora personal.

Pese a su elevado precio, no pocos entusiastas adquirían algunas de las primeras computadoras diseñadas para el público masivo. Estas máquinas ni siquiera estaban conectadas a la red y no tenía la interfaz gráfica que hoy damos por sentado.

Internet aún no existía y las universidades se comunicaban a través de su antecesor Arpanet, que por entonces tenía 111 computadoras conectadas.

La sonda Voyager a un día de distancia. Foto: Reuters

En este contexto, la NASA diseñó una computadora central para la Voyager 1 con un poder de procesamiento bastante alto para la época. Todas las funciones de la sonda espacial están encapsuladas en 70 mil kilobytes.

Hoy en día, una selfie tomada con un celular modesto pesa 1 MB. Incluso la versión comprimida de una foto de perfil rebasa fácilmente un peso mayor a los 70 KB.

Los sonidos de la Tierra guardados en un disco de oro

Tanto la Voyager 1 como su gemela, la Voyager 2, contienen un disco de oro. Los sonidos de la Tierra, como se llama el disco, reúne saludos en múltiples idiomas y ruidos ambientales como olas, rayos, caballos, risas y los latidos de un corazón. El disco también incluye música.

Entre los fragmentos seleccionados están algunos músicos imprescindibles del siglo XX, como Louis Armstrong y Chuck Berry. También incluye fragmentos de grandes obras de la historia de la música, como La flauta mágica, de Mozart o El clave de bien temperado, de Bach, interpretado por Glenn Gould.

Cabe señalar que México aparece en este disco. De nuestro país se incluyó el son jarocho “El cascabel”, de Lorenzo Barcelata, interpretado con mariachi.

Carl Sagan, quien ideó Los sonidos de la Tierra, llegó a declarar sobre este disco de oro:

“La nave espacial y la grabación solo serán encontradas si existen otras civilizaciones capaces de viajar en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esta botella dentro del océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta”.

Cuando la Voyager descubrió los anillos de Júpiter

No se trata de un error: aunque tenues, Júpiter tiene anillos y nadie los había detectado hasta que la Voyager se acercó al gigante gaseoso. Estos anillos, mucho más oscuros que los de Saturno, se compondrían del material arrojado por algunas de las lunas, así como por restos de cuerpos que fueron destruidos por la gravedad de Júpiter.

Fotografía de Júpiter hecha por la Voyager 1. Foto: NASA

En 1979, mismo año del descubrimiento de los anillos de Júpiter, la Voyager envió a la Tierra las fotografías más detalladas hasta entonces del planeta mayor del sistema solar.

El primer volcán activo visto fuera la de la Tierra

Durante aquella aproximación, la Voyager también descubrió el primer volcán activo fuera de la Tierra. La sonda espacial notó las erupciones en la superficie de Io.

Por entonces, se creía que las lunas galileanas (es decir, descubiertas por Galileo, con el telescopio que fabricó en su casa) eran mundos geológicamente muertos, como nuestra Luna. Sin embargo, la Voyager demostró que, de hecho, la actividad geológica de Io supera, en proporción a la Tierra.

Hoy se le considera el objeto con mayor actividad volcánica del sistema solar, con más de 400 volcanes activos.

El artefacto humano que más lejos ha llegado en el espacio profundo

Aunque cada vez es más difícil captar las débiles señales que envía la Voyager 1, sabemos con certeza que es el objeto humano que más lejos se ha adentrado en el espacio. En estos momentos se ubica, aproximadamente, a 25.9 mil millones de kilómetros.

Esta distancia es difícil de concebir para los humanos, sin embargo es muy corta en términos siderales. La sonda espacial está a 173 unidades astronómicas, es decir 173 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol.