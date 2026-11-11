Astronomía

Llega ‘La Noche de las Estrellas 2026’ a la UNAM: Fecha y Actividades Evento Astronómico en CU

Se acerca la edición 18 de ‘La Noche de las Estrellas 2026’, la experiencia que lleva la astronomía al gran público

Llega ‘La Noche de las Estrellas 2026’ a Ciudad UniversitariaLlega ‘La Noche de las Estrellas 2026’ a Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro

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