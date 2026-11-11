Llega ‘La Noche de las Estrellas 2026’ a la UNAM: Fecha y Actividades Evento Astronómico en CU

Este sábado llega la edición número 18 de La Noche de las Estrellas, la fiesta donde la UNAM acerca la astronomía al gran público. Te contamos qué podrás disfrutar este 14 de noviembre.

Cada año, miles de personas se congregan en Ciudad Universitaria para admirar el cielo. Un ejército de astrónomos aficionados y científicos se da a la tarea de guiar a los visitantes en un paseo por el espacio: a través de decenas de telescopios, la gente puede admirar las estrellas, los planetas y las constelaciones de la mano de expertos.

La Noche de las Estrellas nació internacional; llegó a México por iniciativa de la embajada francesa hace 18 años. En conferencia de prensa, la UNAM señaló que a lo largo de estos años la versión mexicana del festival de astronomía ha congregado a más de 4 millones de personas. Esta fiesta no sería posible sin los 95 mil voluntarios que han ayudado en la organización.

Según datos de la propia UNAM, solo en 2025 acudieron 100 mil personas a Ciudad Universitaria. Ante el gran éxito de esta convocatoria, la Máxima Casa de Estudios anunció que tendrá nuevas normas de seguridad para proteger a los visitantes.

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Este 2026, La Noche de las Estrellas celebra los 20 años de la definición de los planetas. Esta decisión de la Unión Astronómica Internacional llevó a que saliera Plutón de la nómina del sistema solar, por lo que los astrónomos buscan explicar por qué se tomó esta decisión que cambió los libros de texto.

Además, la UNAM celebra 115 años del nacimiento de Paris Pişmiş, la primera mujer que se doctoró en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estambul. La astrónoma se instaló en México, donde se convirtió en una figura indispensable de la ciencia en el país.

Cabe señalar que este año, La Noche de las Estrellas contará con 128 sedes adicionales a lo largo del mundo. Además de la sede central en Ciudad Universitaria, la fiesta se repetirá en 124 locaciones a lo largo del país, así como en Quetzaltenango (Guatemala), San José (Costa Rica) y dos sedes en Colombia.

En Ciudad Universitaria, las actividades iniciarán a las 3 de la tarde del sábado y terminarán a las 10 de la noche. Además de conferencias, los asistentes podrán conocer un poco más del cielo a través de un telescopio, de la mano de expertos. Se pueden consultar los horarios y ubicación de las 128 sedes en el siguiente enlace.