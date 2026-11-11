Anuncian Cambios en la Ley Casco de Puebla; Chip y QR Podrán Ir en la Motocicleta

Desde las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla se dieron a conocer los avances en las mesas de trabajo con colectivos poblanos sobre la denominada Ley Casco.

Cabe recordar que esta legislación es una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado que busca regular el uso de motocicletas buscando la reducción de accidentes y comisión de delitos a bordo de estos vehículos.

El diputado local, Elpidio Díaz Escobar, presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad, dio a conocer que el distintivo de identificación que incluye código QR y chip RFID ya no será exclusivo para el casco, ahora podrá instalarse directamente en la salpicadera de la motocicleta.

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Asimismo reconoció que se continuará con dichas mesas de trabajo para poder llegar a un punto de acuerdo con los motociclistas y así presentar esta reforma para que sea votada y de obtener la mayoría, aprobada por el pleno del Congreso.

Decenas de motociclistas realizaron una rodada este martes 10 de noviembre desde las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc hasta la sede legislativa para exigir cambios a la llamada Ley Casco.

Previo a la mesa de diálogo programada con la Comisión de Movilidad y Transporte, los inconformes se concentraron frente a las oficinas del poder legislativo para respaldar a quienes ingresaron a participar.

Los representantes del sector motociclista en el estado de Puebla aseguraron antes de entrar que buscarían exponer sus inquietudes y conocer posibles modificaciones a la iniciativa incluso su eliminación.

“Esta es nuestra última sesión para el tema de la Ley Casco. Esperamos que con esta plática salgamos adelante en nuestra mesa de trabajo. Está programada desde hace casi un mes”, expresaron antes de ingresar.

Con información de Sarai Mancilla

GMAZ