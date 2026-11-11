Movilidad

Anuncian Cambios en la Ley Casco de Puebla; Chip y QR Podrán Ir en la Motocicleta

El diputado local Elpidio Díaz dio a conocer los avances en las mesas de trabajo con colectivos poblanos interesados en esta legislación

Modificaciones Ley Casco Chip Código QR Identificación Motocicleta Congreso PueblaLos dispositivos de identificación ya no serán obligatorios para el casco. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Motociclistas de Puebla exigen cambios en la Ley Casco. El distintivo con QR y chip podría ir en la moto. Entérate de los avances y lo que esto significa para la movilidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+