Ponle Freno: ¿Activan Doble Hoy No Circula 11 de Noviembre 2026 en CDMX y Edomex?

Hay mala calidad del aire en el Valle de México y esto representa un riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental. Por ello, acá en N+ te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula 11 de noviembre 2026 y cómo opera la restricción vehicular en CDMX y Edomex este miércoles.

Los automovilistas deben informarse sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en una nota previa te explicamos cómo aplicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula este martes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula 11 de noviembre?

En el último informe, el Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en 10 estaciones de monitoreo de la CDMX y Edomex, debido a la presencia de partículas PM10 y PM2.5.

De esta manera, el riesgo es alto para la población, por lo que podría activarse una nueva contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 11 de noviembre 2026.

Sin embargo, se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen en caso de que las condiciones climáticas ayuden a dispersar los contaminantes o si empeoran los niveles de contaminación.

Doble No Circula miércoles: ¿Cómo aplica?

Si los niveles de contaminación se incrementan en las próximas horas y CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia ambiental. Así se aplicaría la restricción mañana en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

¿Qué carros no circulan mañana 11 de noviembre?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa de circulación operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

La restricción del Hoy No Circula este miércoles. Foto: CAMe

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula 11 de noviembre son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

La multa por no acatar las reglas del programa es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos, además de que tu carro puede ser llevado al corralón por incumplir las restricciones de CAMe y Sedema.

PPP