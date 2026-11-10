¿Puedo Ir Sin Cita a Tramitar la Licencia Permanente CDMX a Módulos de la Semovi?

El plazo para obtener la Licencia de Conducir Permanente en Ciudad de México está por vencer, pero en redes sociales continúan las denuncias de usuarios sobre la falta de disponibilidad de citas en los Módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para obtener este documento en físico. Ante este escenario, en N+ te aclaramos si puedes acudir sin cita a tramitar la Licencia Permanente CDMX y qué piden.

Sin importar si obtendrás la Licencia Permanente por Primera Vez o se trata de Renovación o Reposición de este documento, el costo del trámite es de 1,500 pesos, monto que se puede pagar en línea o a través de alguno de los Centros de Servicio de Tesorería, bancos o supermercados autorizados.

En caso de que desees obtener la versión digital de la Licencia Permanente CDMX, debes saber que la puedes vincular con la App CDMX, sin embargo de requerir la tarjeta física sí es necesario acudir a alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencia de la Secretaría de Movilidad, Módulos Móviles o Alcaldías para su impresión.

¿Puedo ir sin cita a tramitar la Licencia Permanente CDMX?

Dado que el Calendario de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México para hacer el trámite de la Licencia Permanente no muestra disponibilidad para noviembre de 2026, esta dependencia informó que sí puedes acudir sin cita a hacer tu solicitud, sin embargo los espacios están sujetos a disponibilidad y demanda de cada uno de los Módulos.

"Todas las áreas de atención reciben personas usuarias tanto con cita como sin cita previa, con el objetivo de facilitar la conclusión de trámites de control vehicular", indicó la dependencia. Y detalló que las citas se habilitan de manera automatizada con dos semanas de anticipación.

Al hacer una consulta sobre la disponibilidad de citas en las 22 opciones de Módulos SEMOVI para el trámite de la Licencia CDMX en noviembre 2026, no se hallaron espacios disponibles para realizar el trámite.

Link con Lista Actualizada de Módulos SEMOVI en CDMX 2026

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México cuenta con un directorio de Módulos en línea con las direcciones de los Módulos fijos y móviles para realización de trámites relacionados a control vehicular, cuyo horario es de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Mientras que los sábados se recibe a usuarios de 09:00 a 13:00 horas.

Módulo Central Insurgentes.

Módulo División del Norte.

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas.

Modulo de Agencias y Licencias.

Módulo Móvil 2 en Alcaldía Cuauhtémoc.

Módulo Móvil 5 en Azcapotzalco.

Módulo Móvil 11 en Gustavo A. Madero.

Módulo Móvil 14 en Iztapalapa.

Módulo Móvil 18 en Tláhuac.

Módulo Móvil 20 en Tlalpan.

En tanto que los Módulos de Alcaldías tienen un horario distinto, toda vez que brindan atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 horas. Las alcaldías que cuentan con Módulo son las siguientes:

Coyoacán.

Cuajimalpa, Centro Santa Fe.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco, Control Vehicular y Licencias.

Magdalena Contreras.

Tláhuac.

Iztapalapa.

Xochimilco.

¿Cómo obtener la Licencia Permanente Digital para traer en el celular?

Tal como te adelantamos, la SEMOVI habilitó una versión digital de la Licencia Permanente que se puede vincular con la App CDMX, desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública, para descargar en el celular.

El trámite del documento se puede hacer en línea tras realizar el pago de los 1,500 pesos del costo de la Licencia Permanente. Para obtener esta versión, es necesario seguir los siguientes pasos:

Hay que aclarar que esta modalidad está disponible para la Expedición, Renovación y Reposición de Licencia para Conducir Tipo A, A1, A2 y Permanente, a quienes cuenten con antecedentes de este documento ante la Semovi.

Entra a la página de la Licencia Permanente CDMX: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX, en caso de no contar con una, debes crearla. Llena información sobre tu licencia anterior y adjunta los requisitos. La plataforma validará tu información y generará una línea de captura que se podrá pagar en línea o en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Bancos y Supermercados Autorizados. Una vez que hagas el pago, la página te arrojará una Constancia de Licencia Permanente con el número de tu nuevo documento, mismo que deberás vincular con la APP CDMX, para que te aparezca en el apartado de "Documentos".

En caso de requerir la impresión en físico de la Licencia Permanente y ante la falta de disponibilidad en citas, puedes acudir sin cita a alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi o a las alcaldías. Debes presentar la constancia impresa, así como tu identificación oficial para la impresión del documento.