Movilidad

¿Puedo Ir Sin Cita a Tramitar la Licencia Permanente CDMX a Módulos de la Semovi?

El 31 de diciembre de 2026 vence el plazo para tramitar este documento oficial cuyo costo es de 1,500 pesos.

Módulos de Licencia Permanente CDMX 2026. Puedo ir sin cita a hacer el trámite.Ante la falta de citas para tramitar la Licencia Permanente en CDMX y la fecha límite a unos días de distancia, los capitalinos tienen dudad respecto a los Módulos SEMOVI. Foto: Cuartoscuro.
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