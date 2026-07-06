Licencia Permanente CDMX Sin Filas: ¿Cómo Hacer Trámite Más Rápido?

¿Eres residente de la Ciudad de México (CDMX) y aún no has tramitado tu licencia de conducir permanente? La Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina dio a conocer cómo puedes llevar a cabo el proceso sin necesidad de hacer filas. ¡Toma nota!

Se trata de la licencia permanente digital, que puedes tramitar el mismo día y de forma más rápida, y que después puedes ir a imprimir en las instancias correspondientes. Aquí te decimos cómo.

Licencia permanente hoy

En redes sociales, la Semovi informó que se puede realizar el trámite el mismo día, de forma fácil, rápida y segura.

Lo primero que se debe hacer es ingresar al enlace de la licencia de conducir permanente para residentes de la capital mexicana. Esto solo si cuentas con antecedente de licencia de CDMX reciente.

El trámite es igual de válido que de forma presencial, destacó la dependencia.

Una vez que se obtenga la versión digital , se puede imprimir el plástico hasta diciembre 2026.

La impresión del plástico no requiere de pago adicional.

El procedimiento se realiza desde la comodidad de la casa; solo se debe contar con biométricos actualizados.

En caso de no contar con los biométricos actualizados, se tiene que agendar una cita para hacer el trámite de forma presencial.

¿Cómo tramitar la licencia permanente digital?

Al ingresar a la página web correspondiente, los ciudadanos tienen que seguir una serie de pasos:

Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente, o crearla en caso de no contar con una. Dar clic en "Iniciar" y posteriormente en "Nuevo trámite". Elegir forma de pago: en línea o con línea de captura Completar los campos: Carga de identificación oficial, comprobante de no adeudos, certificado de curso teórico. Cuando el pago se vea reflejado (máximo de 72 horas), la dependencia enviará al correo de la persona la constancia que tendrá el nuevo número de licencia. También se podrá descargarla desde la Cuenta Llave CDMX Expediente.

Revisa los siguientes aspectos

La Secretaría de Movilidad CDMX pidió que antes de iniciar el trámite se corrobore que no haya adeudos pendientes.

También recordó que si es la primera vez que se tramita la licencia, se tiene que agendar una cita para realizar el "Curso teórico de conducción".

SPB