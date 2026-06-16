¿Qué Preguntan en el Examen para la Licencia de Conducir en Puebla? Esta Es la Guía de Estudio

El Gobierno de Puebla presentó la guía de estudio para el examen teórico si vas a tramitar o renovar tu licencia de conducir este 2026, este manual ayudará a las y los conductores a responder las preguntas con más certeza.

En esta guía de estudio oficial pondrán a la mano los puntos clave de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y su Reglamento para lograr el uso equitativo del espacio público de todas las personas usuarias, de acuerdo a la jerarquía.

Estas leyes y reglas buscan determinar los mecanismos enfocados a reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito y garantizar el respeto de las personas, a través de un ordenamiento y graduación de la vialidad.

Licencia de conducir en Puebla 2026: Costos, documentos y manual para examen

Entre los temas que destacan de este manual son la seguridad vial, límites de velocidad, señalización, reglas de circulación, derechos de paso de peatones, ciclistas y automovilistas, entre otras.

Cabe destacar que el examen teórico en Puebla, debe ser complementado con una prueba práctica con ayuda de simuladores por lo que esto también puede determinar si se te otorga o no la licencia de conducir, la cual tiene los siguientes costos.

3 años chofer particular: 895 pesos

5 años chofer particular: 1,385 MXN pesos

Para los conductores de servicio ejecutivo, el costo asciende a 2,165 pesos por 3 años y 2,655 pesos por 5 años.

¿Qué temas hay en el examen teórico para la licencia de conducir en Puebla?

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla publicó la guía completa de estudio para el examen teórico para personas quienes deseen tramitar o renovar su licencia de conducir este 2026, estos son algunos temas que vienen.

Clasificación de las vías

Semáforos

Señalización de carriles

Jerarquía de la movilidad

Reglas generales de la circulación

Derechos de los peatones

Clasificación de los vehículos no motorizados

Requerimientos que debe cumplir un vehículo para circular

Equipamiento de los vehículos motorizados

Elementos prohibidos para utilizar o instalar en los vehículos

Documentos para conducir

Motivos de cancelación de licencias o permisos

Restricciones y prohibiciones a las personas conductoras

Principios generales y reglas de circulación

Ejemplos de señales restrictivas, informativas, etc.

Estacionamiento de vehículos

¿Vas a tramitar o renovar tu licencia de conducir? Ya está disponible la nueva guía de estudio para el examen teórico.🧾🪪

Refuerza tus conocimientos y descárgala gratis.



Disponible en: https://t.co/dfiOMGXCmt#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/3s2rbOoykA — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) June 16, 2026

Para descargarla puedes acceder a la página oficial de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) o darle click a este enlace: Licencia de Conducir: Guía de Estudio 2026 . Recuerda que para realizar este tramite debes llevar los siguientes documentos.

Identificación oficial vigente.

CURP reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses.

Comprobante impreso de la cita.

Con información de N+

MCS