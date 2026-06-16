¿Qué Preguntan en el Examen para la Licencia de Conducir en Puebla? Esta Es la Guía de Estudio

El Gobierno de Puebla dio a conocer la guía oficial de estudio para el examen teórico si vas a renovar o sacar tu licencia de conducir en el estado.

Trámite licencia conductor en Puebla.Foto: SMT Puebla

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La guía oficial para el examen de licencia en Puebla ya está disponible. Aprende sobre límites de velocidad, derechos de peatones y más. ¡No te quedes sin tu licencia!

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