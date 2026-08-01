Trabajo en el AIFA 2026: Lanzan Nueva Convocatoria de Empleo; Así Puedes Enviar Tu Solicitud

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) continúa ampliando sus operaciones y servicios, lo que ha impulsado la apertura de nuevas oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse al sector aeroportuario. La terminal mantiene activa su bolsa de trabajo para integrar personal en distintas áreas, de acuerdo con las vacantes disponibles.

Para quienes desean encontrar una oportunidad de empleo en el AIFA durante 2026, el aeropuerto cuenta con un proceso de registro que permite a los aspirantes enviar su información directamente al área de Recursos Humanos. Si el perfil cumple con los requisitos de alguna vacante, el candidato será contactado para continuar con el proceso de selección.

Si quieres postularte a la bolsa de trabajo del AIFA en 2026, debes enviar tu Currículum Vitae (CV) en formato PDF al correo electrónico rh.gcia.eyc@aifa.aero, con el asunto "Bolsa de trabajo AIFA". En caso de que tu experiencia y perfil coincidan con alguna vacante disponible, personal de Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo para programar una entrevista.

¿Cómo enviar tu solicitud de empleo al AIFA?

El registro en la bolsa de trabajo se realiza de forma electrónica y consta de unos pasos básicos:

Envía tu Currículum Vitae en formato PDF al correo rh.gcia.eyc@aifa.aero .

Escribe como asunto del mensaje "Bolsa de trabajo AIFA" .

El CV debe incluir fotografía y tener una extensión máxima de dos páginas .

Después del envío, recibirás un acuse de recepción que confirma que tu información fue recibida correctamente.

¿Qué pasa después de enviar tu CV?

Una vez recibido el expediente, el área de Recursos Humanos revisa la información del candidato y la compara con las vacantes activas en las diferentes direcciones del aeropuerto.

Si el perfil se ajusta a los requisitos de alguna posición disponible, el personal del AIFA se comunicará directamente con el aspirante para iniciar el proceso de reclutamiento y agendar una primera entrevista.

El envío del currículum a la bolsa de trabajo no garantiza una contratación inmediata, ya que la selección depende de las necesidades de personal y de la compatibilidad del perfil con las vacantes que se encuentren disponibles en ese momento.