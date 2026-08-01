Sociedad

Trabajo en el AIFA 2026: Lanzan Nueva Convocatoria de Empleo; Así Puedes Enviar Tu Solicitud

El registro se realiza en línea mediante el envío del currículum al área de Recursos Humanos del aeropuerto

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El AIFA busca talento para 2026. Envía tu CV y si tu perfil encaja, Recursos Humanos te contactará. ¿Te interesa trabajar en el aeropuerto?

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