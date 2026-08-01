Educación

Caso UNAM: ¿Qué Universidades Usan Más la Inteligencia Artificial en México?

Una encuesta revela que 7 de cada 10 universitarios usan IA todos los días; los hombres lideran su uso

UNAM. Foto: CuartoscuroUNAM. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que más del 60% de estudiantes y docentes en México usan IA diariamente? Descubre cómo esta tecnología transforma la educación y el apoyo emocional en las universidades.

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