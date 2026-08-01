Caso UNAM: ¿Qué Universidades Usan Más la Inteligencia Artificial en México?

Las presuntas trampas detectadas durante el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvieron a poner sobre la mesa el papel que juega la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo. En medio de ese debate, una encuesta nacional muestra que esta tecnología ya forma parte de la rutina de estudiantes y docentes de educación superior.

Los resultados indican que más de nueve de cada diez estudiantes y profesores conocen qué es la Inteligencia Artificial Generativa, mientras que más del 60% la utiliza todos los días, una tendencia que refleja el crecimiento de estas herramientas en las actividades académicas y el reto que representa su uso dentro de las aulas.

La IA ya domina las aulas: 7 de cada 10 estudiantes la usan todos los días

La Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la comunidad del sector de educación superior en México (ENIAG 2025) encontró que 66% de los estudiantes utiliza herramientas de IA de forma cotidiana. Otro 26% dijo emplearlas algunas veces al mes, 5% algunas veces al año y solo 3% aseguró que nunca las usa.

Entre los docentes, 60% afirmó utilizar estas plataformas todos los días; 25% lo hace algunas veces al mes, 8% algunas veces al año y 7% señaló que nunca ha recurrido a ellas.

Por género también existen diferencias. El uso cotidiano alcanza al 69.7% de los hombres, mientras que entre las mujeres el porcentaje es de 62.7%.

Foto: SEP

¿Qué Universidades usan más la IA?

El nivel de adopción varía según el tipo de institución. Las unidades del Tecnológico Nacional de México (TecNM) registran el mayor uso diario entre la matrícula estudiantil con un 68%. Les siguen:

Universidades Politécnicas y Tecnológicas: 67%

Universidades Públicas Estatales: 66%

Instituciones Particulares: 65%

Escuelas Normales Públicas: 62%

Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario: 59%

Otras Instituciones Públicas: 58%

Universidades Públicas Federales: 54%

Universidades Interculturales: 49%

De hacer tareas a buscar apoyo emocional: así utilizan los universitarios la Inteligencia Artificial

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El estudio también revela para qué utilizan los universitarios la IA generativa. Ocho de cada diez estudiantes dijeron haber recurrido a estas herramientas para generar textos durante los últimos tres meses, convirtiéndose en el uso más frecuente.

Después aparecen la creación de imágenes, con 61%; código, con 15%; videos, con 10%, y audio, con 9%. Solo 5% respondió que no había generado ningún contenido con ayuda de la IA.

Además del uso académico, la encuesta muestra que estas plataformas también son utilizadas como una forma de apoyo emocional. Aunque las mujeres reportan un menor uso general de la IA, son quienes más recurren a ella con este fin: 61%, frente a 35% de los hombres y 4% de personas de otros géneros.

Entre quienes utilizan la IA como apoyo emocional, 55.1% la emplea para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza; 41.9% para buscar motivación o palabras de ánimo; 41.8% para desahogarse o sentir que alguien los escucha; 29.8% para simular una conversación con alguien que los apoye y 24.8% para evaluar si necesitan ayuda psicológica.

Los datos corresponden a la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la comunidad del sector de educación superior en México (ENIAG 2025), cuyos resultados fueron dados a conocer en abril de 2026.

El estudio reunió información de más de 1.5 millones de estudiantes, más de 163 mil docentes y 2 mil 900 instituciones de educación superior del país, mostrando que la Inteligencia Artificial Generativa ya es una herramienta de uso cotidiano para millones de universitarios mexicanos, en un contexto en el que su uso ha cobrado mayor atención tras la polémica por las presuntas trampas en el examen de ingreso a la UNAM.