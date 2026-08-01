Internacional

Israel Causa Un Cráter Gigante Tras Un Ataque a un Campamento de Refugiados en Gaza

La andanada ocurre en pleno acuerdo para que Hamás se desarme, bajo condición de que Israel se retire de la Franja de Gaza

El bombardeo israelí dejó un enorme cráter en un campamento para desplazados palestinosEl bombardeo israelí dejó un enorme cráter en un campamento para desplazados palestinos. Foto: Reuters

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Un ataque aéreo israelí en Gaza causa un cráter inmenso y daña infraestructura médica. ¿Cómo afecta esto al acuerdo de desarme de Hamás? Infórmate aquí.

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