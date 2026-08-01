Internacional

Autoridades Revelan Nota de Rescate de Nancy Guthrie con Esperanza de Que Alguien la Reconozca

A 181 días del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie, las autoridades difundieron las dos notas que sus captores enviaron

"Nancy Guthrie, Madre presentadora de TV, Murió", tras Secuestro, Revela Nota Publicada por Policía de EUANancy Guthrie, la madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie. Foto: Reuters

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Una de las dos notas de rescate mencionan que los secuestradores nunca quisieron hacerle daño y que no era su intención que muriera Nancy Guthrie

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