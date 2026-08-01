Seguridad

Embajador Johnson Elogia a México por Detención del "R1", Líder de "Los Rs" del CJNG

El embajador estadounidense elogió a México por la detención de Ramón Ángel "N", identificado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Detención del R1Detención del 'R1'. Foto: SSPC
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