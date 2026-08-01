Embajador Johnson Elogia a México por Detención del "R1", Líder de "Los Rs" del CJNG

El embajador estadounidense Ronald Johnson elogió a México por la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", identificado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Johnson dijo que juntos, los gobiernos de México y Estados Unidos, continuarán desmantelando cárteles como el CJNG para hacer "nuestras comunidades más seguras".

"Esta operación envía un mensaje claro: aquellos que alimentan la violencia y trafican fentanilo serán llevados a rendir cuentas", escribió vía la red social X el embajador de Estados Unidos en México.

I commend our Mexican partners on the successful arrest of “R1.” This operation sends a clear message: those who fuel violence and traffic fentanyl will be held accountable. Together, 🇺🇸 & 🇲🇽 will continue dismantling cartels like the CJNG to make our communities safer. https://t.co/4oj0bKOCPV — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 1, 2026

¿Quién es el "R1"?

“R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Detenidos por caso Carlos Manzo

Con su detención, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", escribió García Harfuch vía la red social X.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

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