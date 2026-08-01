Seguridad

Hallazgo de Artefacto Explosivo en Sede del PRI en Guerrero Desata Movilización

Esto informaron las autoridades por la localización de un presunto artefacto explosivo en inmediaciones de la sede del PRI en Guerrero

Así localizaron presuntos artefactos explosivos en la sede del PRI en GuerreroFoto: Especial
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