Hallazgo de Artefacto Explosivo en Sede del PRI en Guerrero Desata Movilización

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró en inmediaciones del PRI en Guerrero, luego de la alerta por la localización de un artefacto explosivo; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando el personal del Comité Directivo Estatal del PRI Guerrero en Chilpancingo halló un artefacto sospechoso en las inmediaciones de sus oficinas

Por esta razón llamaron al 911 y posteriormente llegaron a la zona elementos de seguridad y fuerzas federales, quienes acordonaron el sitio e indicaron que se trataba presuntamente de una granada de fragmentación activa.

Luego, el Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero informó en un comunicado que se trataba de un intento de "amedrentamiento" contra su posición política.

"Demandamos garantías de seguridad para nuestro personal, nuestra militancia y para el priismo que trabaja todos los días en el estado", indica el texto.

¿Qué pasó en la sede del PRI en Chilpancingo, Guerrero?

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, tras recibirse un reporte sobre un objeto con características similares a un artefacto explosivo en las inmediaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en Chilpancingo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Lo que derivó en el aseguramiento del objeto y la inspección correspondiente a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

“De manera preliminar, se determinó que se trataba de un artefacto en desuso, el cual no representó riesgo para la población”, confirmó.

También señaló que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales y, una vez concluidas las acciones preventivas, las actividades en la zona continuaron con normalidad.

EPP