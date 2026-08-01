Seguridad

Captan Robo de Más de 90 Mil Pesos en Lote de Autos de Guadalupe, Nuevo León

Un lote de autos en Guadalupe fue víctima de un robo durante la madrugada, donde delincuentes sustrajeron equipo de cómputo valuado en más de 90 mil pesos

Ladrones Ingresan por una Ventana y Roban Lote de Autos en GuadalupeCaptan Robo de Más de 90 Mil Pesos en Lote de Autos de Guadalupe. Foto: Luis García

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Delincuentes roban equipo de cómputo en lote de autos en Guadalupe, NL. Las cámaras captaron todo.

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