Captan Robo de Más de 90 Mil Pesos en Lote de Autos de Guadalupe, Nuevo León

Un lote de autos ubicado en el municipio de Guadalupe fue blanco de la delincuencia durante la madrugada de este viernes 31 de julio, luego de que dos hombres ingresaran al inmueble y sustrajeran equipo de cómputo con un valor superior a los 90 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia 21 de Enero, donde las cámaras de videovigilancia captaron cada uno de los movimientos realizados por los presuntos responsables.

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En las camaras muestran cómo ambos sujetos llegaron al negocio utilizando capuchas para cubrir sus rostros y evitar ser identificados.

De acuerdo con los videos de seguridad, los presuntos delincuentes lograron ingresar al inmueble a través de una ventana y posteriormente recorrieron las oficinas revisando distintos objetos de valor. Las grabaciones también evidencian cómo desmontaron parte del mobiliario y buscaron la forma de quitar una reja para acceder a otras áreas de el lote de autos, donde finalmente lograron llevarse del equipo de cómputo.

Propietarios descubrieron los daños

Fue hasta la mañana de este viernes 31 de julio cuando los propietarios del lote de autos llegaron para abrir el negocio y encontraron las oficinas completamente desordenadas, además de diversos daños materiales ocasionados durante el robo. Tras percatarse de lo ocurrido, revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron la forma en que los delincuentes ingresaron al inmueble y cometieron el robo.

Posteriormente solicitaron la presencia de las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes y denunciar formalmente los hechos. Las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad ya fueron entregadas a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, autoridad que integró una carpeta de investigación para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

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