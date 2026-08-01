Homicidios

Caso Zafar y Guillermo: Detienen a Hombre por Asesinato de Pareja de Extranjeros en CDMX

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo desaparecieron en mayo de 2026 y posteriormente fueron hallados sin vida en La Marquesa, al sur de CDMX

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo desaparecieron y fueron hallados sin vida en CDMXFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+