Caso Zafar y Guillermo: Detienen a Hombre por Asesinato de Pareja de Extranjeros en CDMX

El Gabinete de Seguridad informó los detalles de la detención de un hombre relacionado con la desaparición y homicidio de la pareja de extranjeros Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía CDMX.

"Fue detenido en la alcaldía Milpa Alta un hombre presuntamente relacionado con la desaparición y homicidio de dos ciudadanos estadounidenses ocurridos en mayo de este año", afirmó.

Según las líneas de investigación, se obtuvo información que permitió ubicar a Iván "N", en calles de la colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

En este sitio fue localizado por agentes cuando manipulaba diversos envoltorios con aparente narcótico, por lo que, para evitar la comisión de algún ilícito se le realizó una revisión de seguridad. Durante la inspección, le aseguraron:

40 dosis de marihuana

20 dosis de cocaína

Dinero en efectivo

Una mochila tipo repartidor

Un teléfono celular

Una motoneta

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan sin Vida a Pareja Extranjera en México; Esto se Sabe de Guillermo Jaffet y su Esposo

¿Qué pasó con Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo?

Asimismo, indicaron que Iván “N” fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Este sujeto está relacionado con la desaparición ocurrida el 20 de mayo de 2026 y posterior lamentable homicidio de dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense.

“Hasta el momento, durante el mes de junio han sido detenidas siete personas en la Ciudad de México y el Estado de México, presuntamente vinculadas con estos hechos”, señalaron.

El matrimonio conformado por Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo, fue reportado como desaparecido el 20 de mayo de 2026.

Una vez que se dio a conocer la ausencia de la pareja de extranjeros, las autoridades comenzaron de inmediato con las investigaciones.

Sus familiares refirieron que la pareja integrada por un diseñador y un empresario salió de su vivienda en el Edomex con la finalidad de llegar a la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, llegaron a la colonia Isidro Fabela, donde supuestamente acudirían a una empresa donde tendrían una reunión de negocios, pero luego de eso perdieron contacto con ellos.

Casi un mes después se confirmó que en los alrededores del paraje conocido como Valle del Silencio, en La Marquesa, localizaron varios cuerpos en una fosa clandestina, la cual estaba detrás de una cabaña de la zona boscosa; eran Zafar y Guillermo.

EPP