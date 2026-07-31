“Conseguí Mi Lugar con Honestidad”: Aspirantes a la UNAM Protestan por Nuevo Examen de Control

Un grupo de estudiantes que fueron seleccionados para ingresar a alguna licenciatura de la Universidad Nacional de la (UNAM) realizaron la tarde de hoy viernes 31 de julio de 2026 una manifestación afuera de la Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir que se respeten los resultados y no se lleve a cabo el examen de control.

Una de las manifestantes aseguró que no se le hacía justa la aplicación de esta segunda prueba.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "Conseguí mi Lugar con Honestidad": Estudiantes se Oponen a Examen de Control de la UNAM

“Conseguí mi lugar con honestidad”, expresó una aspirante que fue seleccionada y que está en contra de la aplicación del examen de control de la UNAM.

Debido a la protesta, autoridades universitarias atendieron a los manifestantes y recibieron su pliego petitorio.

Esto sucede luego de la decisión de autoridades de la UNAM de aplicar un examen de control presencial para confirmar el ingreso a licenciatura fue recibida con resignación, incertidumbre, aunque también contrastó con otro grupo de estudiantes que respaldó la medida al considerar que puede devolver credibilidad al proceso, tras las irregularidades detectadas en la prueba en línea por el uso de inteligencia artificial.

Contraste con aspirantes que aceptan examen

Esto sucede luego de la decisión de autoridades de la UNAM de aplicar un examen de control presencial para confirmar el ingreso a licenciatura fue recibida con resignación, incertidumbre, aunque también contrastó con otro grupo de estudiantes que respaldó la medida al considerar que puede devolver credibilidad al proceso, tras las irregularidades detectadas en la prueba en línea por el uso de inteligencia artificial.

Aunque la universidad aclaró que el examen de control no constituye una acusación individual contra quienes fueron seleccionados en la primera prueba que se hizo en línea, miles de aspirantes deberán volver a demostrar sus conocimientos para conservar un lugar en la institución.

Tras esta decisión, Luis Eduardo Suárez, de 18 años, quien no obtuvo un lugar en la licenciatura de Médico Cirujano, aplaudió la repetición del examen al considerarlo algo necesario.

Así protestaron un grupo de alumnos contra el examen de control de la UNAM. Foto: N+

"Considero que muchas de esas personas que quedaron justamente, obviamente se quedarían otra vez justamente. Para mí la mejor manera de repetir la prueba es siempre de manera presencial”.

El joven señaló que, más allá del resultado, lo importante es que la universidad restablezca la confianza en uno de los procesos de admisión más competitivos del país.

"No me parece justo que haya personas ahí que no merecen estar ahí. Espero que el año siguiente la transparencia aumente para que yo pueda aplicar sin ningún miedo a la universidad", afirmó.

Incertidumbre alcanza a quienes fueron admitidos

Georgina Córdoba, de 35 años, logró un lugar para estudiar Derecho, pero ahora deberá acudir al examen de control para confirmar su ingreso. Aun así, considera que la decisión es preferible a mantener las dudas sobre el proceso.

"Yo no me niego a que se repita porque creo que si tienes el conocimiento, no se te olvida. Siento incertidumbre porque finalmente no se pueden tomar decisiones", expresó.

HVI