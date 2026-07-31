Educación

“Conseguí Mi Lugar con Honestidad”: Aspirantes a la UNAM Protestan por Nuevo Examen de Control

Autoridades de la Máxima Casa de Estudios atendieron a los manifestantes y recibieron su pliego petitorio

¿Por Qué se Oponen a Examen de Control Estudiantes Seleccionados por la UNAM?Estudiantes seleccionados por la UNAM se oponen a examen de control. Foto: N+

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“Conseguí mi Lugar con Honestidad”, expresó una aspirante que fue seleccionada y que está en contra de la aplicación del examen de control de la UNAM.

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