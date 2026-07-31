Política

Bloquean Carretera de Puebla por Manifestación contra Alcaldesa de Acatlán de Osorio

Pobladores de Acatlán de Osorio se manifestaron y cerraron el paso sobre la carretera federal con una barricada en llamas.

Un grupo de personas cerró el paso total a la circulación.Un grupo de personas cerró el paso total a la circulación. Foto: AnalisisTv

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Urgente: Pobladores de Acatlán de Osorio bloquean carretera en protesta contra la alcaldesa Guadalupe Bárcenas. Exigen ser escuchados ante polémicas en su gestión. Conoce más sobre esta manifestación.

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