Bloquean Carretera de Puebla por Manifestación contra Alcaldesa de Acatlán de Osorio

La tarde de este viernes 31 de julio se reporta el cierre total del acceso al municipio de Acatlán de Osorio en Puebla, por una manifestación en contra de la Presidenta Municipal.

De acuerdo con primeros reportes un grupo de pobladores cerró el paso con una barricada de troncos y llantas incendiadas, para impedir el paso a la circulación sobre la carretera internacional México-Oaxaca 190, exigiendo que sean escuchados.

Se manifiestan contra Guadalupe Bárcenas, Presidenta de Acatlán de Osorio en Puebla

Los manifestantes están pidiendo la revocación de mandato de la alcaldesa morenista Guadalupe Bárcenas, quien ha sido criticada por su nula actuación en la administración, y se ha visto envuelta en polémicas como anomalías en las cuentas públicas.

El Gobierno Municipal de Acatlán de Osorio confirmó la presencia de los manifestantes, alertando sobre la quema de llantas y el cierre de la vialidad, lo que genera presencia de humo y representa un riesgo.

En el sitio aún no se reporta la presencia de agentes de la Policía Estatal o funcionarios del Gobierno de Puebla.

Con información de N+

JAPR