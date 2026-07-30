Política

"Los Audios Filtrados Están Manipulados", Dice Marina del Pilar en Entrevista Exclusiva

La gobernadora Marina del Pilar asegura que sufre una embestida psicológica luego de los audios filtrados

Marina del Pilar, durante entrevista con Ilia Calderón.Marina del Pilar, durante entrevista con Ilia Calderón. Foto: N+
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