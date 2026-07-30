"Los Audios Filtrados Están Manipulados", Dice Marina del Pilar en Entrevista Exclusiva

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, sigue en el centro de la polémica luego de unos audios filtrados, en los cuales ella menciona que está dispuesta a compartir información relacionada con el tema de seguridad en México a cambio, presuntamente, de recibir apoyo en el trámite para obtener de nueva cuenta su visa para cruzar a Estados Unidos de América (EUA). Sobre el tema habló con Ilia Calderón, periodista de N+Univision, a quien en entrevista exclusiva le dijo que están manipulados y ha sufrido una emboscada psicológica.

En mayo de 2025, se dio a conocer que la visa de Marina del Pilar había sido revocada por autoridades de Estados Unidos, aunque no se dieron mayores detalles sobre el motivo.

En días recientes, en una serie de audios filtrados se escucha a la gobernadora de Baja California ofrecer información sobre seguridad a una persona supuestamente ligada con agencias estadounidenses.

Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que no ha hablado con la gobernadora y que si esto afecta de alguna manera la imagen política de Movimiento Regeneración Nacional deben ser Morena y el Partido del Trabajo (PT) quienes decidan sobre una posible alianza.

Marina del Pilar señala Manipulación de audios

En una entrevista exclusiva con la periodista Ilia Calderón, Marina del Pilar asegura que los audios filtrados están manipulados.

“Los audios están manipulados, descontextualizados, editados, entre otras muchas presiones que en ese momento yo sentía en esa emboscada psicológica en la cual digo: ‘espérame, ¿de qué me hablas, qué dices?’”, asegura la gobernadora.

Cabe destacar que la mandataria nunca negó que sea su voz la que se escucha en los audios filtrados, incluso, reconoce que “lo primero en lo que pensé fue en mis hijos y por eso llegó el momento en el que dije (a la persona a la que le habla en los audios): ‘todos estos temas no los voy a ver contigo es a través de un abogado’, por supuesto jamás busca a mi abogado, ni al asesor que se comenta en este mensaje; jamás le hablaron”.

La gobernadora bajacaliforniana, luego de insistir en la manipulación de los audios, se dijo dispuesta a someterlos a un análisis forense. "Incluso pegan conversaciones telefónicas con los de la reunión y con distintos momentos. Son audios completamente fragmentados".

Gobernadora desconoce si EUA la investiga

A pregunta expresa durante la entrevista, la gobernadora Marina del Pilar negó tener conocimiento sobre si Estados Unidos tiene abierta alguna investigación en su contra.

Ilia Calderón (IC): ¿Sabe si es investigada por el gobierno de Estados Unidos?

Marina del Pilar (MP): No sé si estoy siendo investigada, si hay alguna investigación, lo que sé es que aquí sigo trabajando por la gente de Baja California, y lo más importante es dar resultados para mi estado.

Marina del Pilar insistió en que nunca reveló temas de seguridad nacional y argumentó que todo lo que ha compartido es información pública y ha sido por las vías legal y formal.

“Siempre he estado en la mejor disposición de que podamos compartir la información dentro del ámbito legal, que no impacta en un tema de la soberanía, pero sí seguir combatiendo la criminalidad, para mí es importante combatir a la criminalidad en Baja California”.

“Fue una sorpresa”, dice Marina del Pilar sobre el tema de extradición

Marina del Pilar respondió a la pregunta en torno a si la sorprendió un planteamiento de posible extradición en su contra.

“Sí me escucho bastante extrañada, fue una sorpresa, incluso digo ‘¿cómo, de qué me estás hablando?’. Se nota mi sorpresa, la sorpresa ante esta situación, imagina la presión que sentía en ese momento, escuchando a una persona que decía ser intermediario de una agencia”, dijo.

Y aseguró que “en ese momento dije: ‘¿me estás hablando de extradición?’, cuando me hablan e Panamá mi sorpresa nuevamente”.