Sheinbaum sobre Audios de Marina del Pilar: “Le Toca a Morena o al PT Definir Alianzas”

Este jueves, 30 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre los audios de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, que sugieren negociaciones en el extranjero que involucran temas de seguridad.

Cabe recordar que hace unos días, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fijó postura mediante un video en su cuenta de X para desmentir que haya sostenido una reunión en Panamá con autoridades de otro país, luego de la filtración de audios.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum dijo que “le toca a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) o al PT (Partido del Trabajo) definir alianzas”, rumbo a las elecciones 2027.

Indicó que los partidos tienen que resolver sus temas y que el asunto "no corresponde a la mañanera", al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, puedan afectar a Morena.

"No corresponde a la mañanera", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, puedan afectar a Morena y al PT en la entidad rumbo a las elecciones 2027. pic.twitter.com/46EQmryECi — NMás (@nmas) July 30, 2026

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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