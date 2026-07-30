Política

Sheinbaum sobre Audios de Marina del Pilar: “Le Toca a Morena o al PT Definir Alianzas”

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “le toca a Morena o al PT definir alianzas”, rumbo a las elecciones 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera de hoy, 30 de julio de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera de hoy, 30 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Elecciones 2027: Sheinbaum afirma que la decisión de alianzas recae en Morena o PT. ¿Qué impacto tendrán los audios de Marina del Pilar?

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