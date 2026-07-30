Accidentes

Accidentes en Carreteras de Puebla Hoy: Cierres Viales y Tráfico Lento

La Autopista México-Puebla y la carretera Amozoc - Teziutlán fueron unas de las vialidades afectadas por hechos viales ocurridos este jueves.

Accidente paraliza tráfico en la carretera federal Puebla-Teziutlán.Accidente paraliza tráfico en la carretera Puebla-Teziutlán. Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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