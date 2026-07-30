Accidentes en Carreteras de Puebla Hoy: Cierres Viales y Tráfico Lento

Mañana accidentada en carreteras poblanas este jueves 30 de julio; En la Autopista México-Puebla se registró un percance vial en donde un tráiler se vio protagonista provocando congestionamiento vial.

De acuerdo a usuarios de esta vialidad, en la zona se encuentran varias obras las cuales refieren que no están bien señalizadas por lo que se recomienda moderar la velocidad para evitar provocar algún incidente.

El accidente del tráiler a la altura del kilómetro 84 en la Autopista México-Puebla ya está siendo atendió por las autoridades correspondientes, no obstante, aún se espera el retiro de la unidad siniestrada.

Accidente en la autopista México-Puebla. Foto: Facebook Noticias Río Frío de Juárez

De manera paralela, reportan un accidente entre una camioneta y un tráiler sobre la carretera federal México-Veracruz a la altura de Tópilco de Juárez, en dirección Xaltocan-Apizaco. Hay tráfico lento.

Rapiña por volcadura de tráiler en la autopista Puebla-Orizaba

Durante la madrugada se registró la volcadura de un tráiler que transportaba chatarra en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 263, con dirección a Veracruz.

Derivado a esta accidente, la circulación en la zona conocida como la Laguna de Nogales se vio severamente afectada por lo que se formó una fila kilométrica de vehículos que esperaron varias horas hasta que la unidad fuera retirada.

Volcadura de tráiler en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: Estado 21

Cabe destacar que debido a que parte de la carga que transportaba el tractocamión terminó esparcida en la vialidad, pobladores cercanos realizaron actos de rapiña.

Choque múltiple en la carretera Amozoc - Teziutlán hoy 30 de julio

Cuerpos de emergencia arribaron para atender un accidente sobre la carretera federal Puebla-Teziutlán a la altura de la comunidad de San Francisco, perteneciente al municipio de Libres.

El fuerte impacto involucró a varios vehículos por lo que dejó severos daños materiales. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional División Carrteras y realizaron el cierre vial mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 072+400, de la carretera Amozoc - Teziutlán, a la altura del Mpio. de Libres, con dirección a Libres. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jXghnSHPIb — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 30, 2026

A pesar de que llegaron ambulancias, no se dio a conocer el número oficial de personas lesionadas o víctimas mortales. Este incidente dejó severas afectaciones en el tránsito vehicular de la carretera Amozoc - Teziutlán por lo que automovilistas optaron por tomar vías alternas.

Con información de N+

MCS