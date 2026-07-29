Accidentes

Chocan de Frente Microbús y Tráiler en Amozoc, Puebla: Una Pasajera Perdió la Vida

Bomberos de Amozoc acudieron en auxilio de pasajeros lesionados por el choque contra un tractocamión, cuyo conductor se dio a la fuga.

El operador de la unidad de carga habría sido el responsable del accidente.El operador de la unidad de carga habría sido el responsable del accidente. Foto: N+

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Tragedia en Amozoc: un microbús chocó de frente con un tráiler, dejando una pasajera fallecida. Bomberos y Policía Estatal en el lugar. Conoce más sobre este accidente en desarrollo.

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