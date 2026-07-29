Chocan de Frente Microbús y Tráiler en Amozoc, Puebla: Una Pasajera Perdió la Vida

Un fuerte accidente paralizó la carretera federal Puebla-Amozoc la mañana de este miércoles 29 de julio, a la altura del municipio de Amozoc; un microbús con pasajeros a bordo chocó de frente contra un tráiler, dejando como saldo al menos una persona sin vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente de Microbús y Tráiler Deja Una Pasajera Muerta y Varios Heridos en Amozoc, Puebla

De acuerdo con primeros reportes el percance ocurrió durante los primeros recorridos de la ruta colectiva de transporte público, cuando el operador del tractocamión habría invadido el carril contrario.

Una mujer muerta y varios pasajeros lesionados deja accidente en carretera federal Puebla-Tehuacán

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos adscritos a municipio de Amozoc realizaron las labores de atención de emergencia a la altura de la "Y" que conecta con la autopista México-Puebla.

Policía Estatal acudió en apoyo y se confirmó que una mujer que viajaba en el microbús perdió la vida debido al impacto. El accidente ocurrió en la zona de la Colonia Buenos Aires.

El presunto responsable del accidente, quien conducía la unidad de carga, se habría dado a la fuga tras el percance.

Con información de N+

JAPR