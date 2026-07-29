Nuevo Terremoto en Japón Hoy luego de Temblor de 7.1: Así Fue el Sismo

Un nuevo sismo se registró hoy, 29 de julio de 2026, en Japón, un día después del terremoto de magnitud 7.1 que dejó al menos un saldo de al menos 18 muertes.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:19 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro en las islas Amakusa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Kumamoto en Ruinas: Las Imágenes que Dejó el Terremoto de Magnitud 7.1 en Japón

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de nivel 5 en la escala sísmica japonesa, utilizada para medir la fuerza con la que un terremoto se percibe en la superficie y su potencial destructivo.

El sismo fue perceptible

Habitantes de la capital de la prefectura reportaron que el temblor se sintió con fuerza, mientras las autoridades continuaron monitoreando la situación para descartar nuevos daños.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas o afectaciones adicionales relacionadas con este nuevo sismo.

El nuevo movimiento ocurre mientras equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.1 registrado un día antes.

Según el balance más reciente del Gobierno japonés y autoridades locales, 18 personas han perdido la vida y cientos más resultaron lesionadas. Además, continúan las tareas de búsqueda para localizar a personas que permanecen atrapadas entre los escombros de edificios colapsados.

FBPT