Internacional

Nuevo Terremoto en Japón Hoy luego de Temblor de 7.1: Así Fue el Sismo

Se registró otro sismo en Japón un día después del teremoto de 7.1

Sismo en JapónSe registró un terremoto de magnitud 5.8 en Japón. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+