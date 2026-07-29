Seguridad

Robo en Casa de Karely Ruiz: Hombres Armados Escalaron para Entrar a su Propiedad en Nuevo León

Hombres armados irrumpieron en la casa de Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza, donde presuntamente robaron dinero y joyería. Autoridades investigan el ataque y buscan a los responsables.

Hombres encapuchados irrumpen en casa de Karely Ruiz y se llevan 200 mil pesos y joyeríaFiscalía investiga ataque en casa de Karely Ruiz; buscan a hombres armados responsables.Foto: Instagram Karely Ruiz

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Karely Ruiz sufre violento robo en su hogar en San Nicolás. Delincuentes armados roban 200 mil pesos y joyería. Fiscalía investiga. Conoce los detalles de este impactante suceso.

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