Robo en Casa de Karely Ruiz: Hombres Armados Escalaron para Entrar a su Propiedad en Nuevo León

Un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó durante la madrugada de este miércoles 29 de julio a la casa de la creadora de contenido Karely Ruiz, ubicada en la colonia Las Fuentes, séptimo sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes habrían escalado desde una propiedad aledaña hasta llegar a la parte alta de la vivienda, donde lograron entrar por un ventanal para cometer el robo con violencia.

Dentro del domicilio, los sujetos presuntamente sustrajeron alrededor de 200 mil pesos en efectivo y diversas piezas de joyería. Además, se investiga un posible intento de privación de la libertad ocurrido durante el ataque. Tras los hechos, Karely Ruiz fue atendida por personal de Protección Civil de San Nicolás, quienes confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Durante la agresión, su esposo habría intentado impedir que los delincuentes se llevaran a la creadora de contenido, por lo que fue golpeado en varias ocasiones, presuntamente con la culata de un arma de fuego. Según información preliminar, el hombre presentó lesiones en la cabeza derivadas de la agresión, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un reporte médico oficial sobre su estado.

Fiscalía investiga el robo y busca a los responsables

Luego del reporte, elementos de la Policía de San Nicolás, agentes ministeriales y personal del Grupo Antisecuestros desplegaron un operativo en la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades mantienen bajo análisis las cámaras de seguridad del sector, las cuales podrían aportar información clave para identificar a los responsables y conocer la ruta que utilizaron para escapar después del robo.

Peritos y agentes investigadores permanecieron en el domicilio recabando evidencias, mientras la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con la integración de la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre el avance de las indagatorias y la identidad de los presuntos responsables.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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