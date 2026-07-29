Seguridad

¿Cómo se Encuentra Karely Ruiz y su Familia tras el Intento de Secuestro en Nuevo León?

Autoridades investigan el ataque registrado en la vivienda de la creadora de contenido Karely Ruiz en San Nicolás, donde hombres armados habrían ingresado por una ventana y agredido a su familia.

Investigan ataque contra Karely Ruiz en su viviendaInvestigan ataque contra Karely Ruiz tras ingreso de hombres armados a su casa en San Nicolás.Foto: Instagram Karely Ruiz

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Karely Ruiz y su familia enfrentan un intento de secuestro en San Nicolás. Autoridades investigan el violento ataque que dejó a su pareja lesionada. Conoce los detalles.

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