¿Cómo se Encuentra Karely Ruiz y su Familia tras el Intento de Secuestro en Nuevo León?

La creadora de contenido Karely Ruiz se encuentra en buen estado de salud luego del incidente registrado durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en su domicilio ubicado en la colonia Las Fuentes, séptimo sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con información preliminar, tras el reporte de los hechos, la influencer fue atendida en el lugar por personal de Protección Civil de San Nicolás, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad y que su estado de salud era estable.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asaltan con Violencia la Casa de Karely Ruiz; Se Llevan 200 Mil Pesos en Efectivo y Joyería

El ataque generó una intensa movilización de autoridades municipales, agentes ministeriales y elementos del Grupo Antisecuestros, quienes acudieron al domicilio para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Familia de Karely Ruiz resultó afectada durante el ataque

Durante el ingreso de los presuntos responsables, la pareja de la creadora de contenido habría intentado impedir que se la llevaran, por lo que fue agredido físicamente. Según información proporcionada por una fuente, el esposo de Karely Ruiz habría recibido varios golpes en la cabeza, presuntamente realizados con la culata de un arma de fuego. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones, aunque también habría recibido atención tras el ataque.

El hecho generó preocupación entre familiares y seguidores de la creadora de contenido, quienes permanecieron atentos a la información sobre su estado de salud y el de su familia.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados y encapuchados habrían ingresado a la vivienda utilizando un ventanal ubicado en la parte alta del domicilio.

Presuntamente, los sujetos habrían escalado desde una propiedad cercana para acceder al inmueble y posteriormente escapar del lugar tras cometer un robo con violencia.

Entre las pertenencias que habrían sido sustraídas se mencionan aproximadamente 200 mil pesos en efectivo y diversas piezas de joyería. Agentes ministeriales continúan trabajando en la zona y revisan las cámaras de seguridad del sector, las cuales podrían aportar información importante para identificar a los presuntos responsables y conocer la ruta que utilizaron durante el ataque.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido un informe final sobre el caso, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre la investigación.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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