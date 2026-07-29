Intento de Secuestro a Karely Ruiz: Esto Ocurrió en San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la madrugada de hoy miércoles 29 de julio 2026 en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego del presunto intento de secuestro de la creadora de contenido, Karely Ruiz.

El operativo se concentró en la colonia Las Fuentes, donde autoridades municipales, agentes ministeriales y personal del Grupo Antisecuestros realizaron las primeras investigaciones para esclarecer los hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Karely Ruiz: Investigan Intento de Secuestro de la Creadora de Contenido en Nuevo León

El reporte se generó alrededor de las 4:00 de la mañana, luego de que se alertara sobre un ataque violento en un domicilio ubicado sobre la calle Sierra de Segura, muy cerca del cruce con la avenida Las Puentes. La zona permaneció resguardada por varias horas mientras peritos y elementos de investigación recababan evidencias.

De acuerdo con la información preliminar, al arribar al lugar las autoridades localizaron a Karely Ruiz en compañía de su esposo y de su bebé.

Aunque la creadora de contenido no presentó lesiones, su pareja resultó con algunos golpes al intentar impedir que presuntos hombres armados se llevaran a la creadora de contenido.

Los primeros reportes señalan que un grupo de sujetos encapuchados y armados habría irrumpido en el sitio con la intención de privarla de la libertad. Sin embargo, por causas que aún son investigadas, los agresores no lograron concretar el hecho y escaparon antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Investigación continúa en San Nicolás de los Garza

Durante la mañana continuó el despliegue de elementos de la Policía de San Nicolás, la Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Antisecuestros, quienes mantuvieron acordonada el área para realizar diligencias y entrevistas con posibles testigos.

Además, las autoridades analizan cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores con el objetivo de identificar la ruta de escape de los presuntos responsables y obtener mayores indicios que permitan su localización. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas emita un pronunciamiento oficial para informar sobre los avances del caso y confirmar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, la presencia de las corporaciones de seguridad se mantuvo en el sector durante gran parte de la mañana, en tanto continúan las labores de investigación para esclarecer este presunto intento de secuestro y determinar el móvil del ataque.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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