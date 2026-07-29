Seguridad

Intento de Secuestro a Karely Ruiz: Esto Ocurrió en San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Autoridades investigan el intento de secuestro de Karely Ruiz, creadora de contenido, en San Nicolás de los Garza.

Fuerte movilización por presunto intento de privación de la libertad de creadora de contenidoAutoridades investigan ataque contra creadora de contenido en San Nicolás.Foto: Instagram: Karely Ruiz

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Karely Ruiz y su familia fueron atacados en al interior de su residencia en San Nicolás de los Garza. Autoridades investigan el caso.

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