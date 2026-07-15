Intentan Robar en la Casa de Lamine Yamal en Barcelona y los Mossos Indagan

Un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas trepadas en uno de los muros de la vivienda del futbolista

YamalEl intento de robo se ha producido pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia. Foto: Reuters.

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Intento de robo en la casa de Lamine Yamal en Barcelona frustrado por su seguridad privada. Los Mossos investigan si fue un ataque dirigido. Más detalles en la noticia.

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