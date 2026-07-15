¿Quién Fue Elsa Aguirre? La Vida y Carrera de la Última Gran Estrella del Cine de Oro Mexicano

Elsa Aguirre, considerada la última gran diva viva de la Época de Oro del cine mexicano, murió a los 95 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Con su partida se cierra, de manera simbólica, una de las etapas más luminosas de la historia del cine nacional.

De Chihuahua a las pantallas de todo México

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua, en el seno de una familia donde el talento artístico corría por partes iguales: sus hermanas Alma Rosa e Hilda también construyeron carreras en cine y televisión. Los Aguirre se trasladaron a la Ciudad de México en la década de 1930, y fue ahí donde el destino de Elsa, y el de su hermana Alma Rosa, comenzó a tomar forma.

Siendo apenas una adolescente, Elsa participó junto a Alma Rosa en un concurso de nuevos talentos convocado por Clasa Films Mundiales. Ambas ganaron un lugar en el elenco de El sexo fuerte (1945), dirigida por Emilio Gómez Muriel y protagonizada por Mapy Cortés. Fue el arranque de una carrera que se extendería por más de seis décadas.

El ascenso de una diva del melodrama

Tras El pasajero diez mil (1946), Elsa estuvo a punto de retirarse del cine por presión familiar. Fue el director Julio Bracho quien convenció a sus padres de dejarla protagonizar Don Simón de Lira (1946). De ahí no hubo vuelta atrás.

En Algo flota sobre el agua (1948), dirigida por Alfredo B. Crevenna, interpretó a Azalea, un papel que la consolidó como una de las mujeres fatales más recordadas del cine mexicano y que le dejó, de regalo, el tema "Flor de Azalea", compuesto en su honor.

Compartió créditos con algunos de los actores más importantes de la época como Arturo de Córdova, Jorge Negrete en Lluvia roja (1949), película que alimentó rumores de un romance entre ambos y, sobre todo, Pedro Infante, con quien protagonizó Cuidado con el amor (1954), bajo la dirección de Miguel Zacarías.

La década de 1950 fue la de mayor efervescencia en su carrera: Una mujer decente (1950), La estatua de carne (1951), Acapulco (1951), Cuatro noches contigo (1951) y Vainilla, bronce y morir (1956), junto a Ignacio López Tarso, quien décadas después la definiría como la mujer más bella del mundo.

De Pancho Villa a las telenovelas

En 1958 filmó Pancho Villa y la Valentina, junto a Pedro Armendáriz, bajo la dirección de Ismael Rodríguez, y Ama a tu prójimo, la última cinta de esa década antes de una pausa en su carrera. Reapareció en 1966 con Sólo de noche vienes, al lado de Julio Alemán, y continuó su filmografía con El pistolero desconocido (1967), junto a Mario Moreno "Cantinflas", El día de la boda, Los años vacíos (1969), El cuerpazo del delito y Cómo enfriar a mi marido (1970).

Su última etapa en el cine llegó con La muerte de un gallero (1977) y Albur de amor (1980), ambas junto a Antonio Aguilar. En televisión, participó en la miniserie Las momias de Guanajuato (1962) y en telenovelas como Lo blanco y lo negro (1989), Acapulco, cuerpo y alma (1995), Mujeres engañadas (1999) y Lo que es el amor (2001), su último trabajo frente a las cámaras antes de retirarse definitivamente en 2004.

Reconocimientos y últimos años

A lo largo de su carrera, Elsa Aguirre recibió el Ariel de Oro por trayectoria en 2003, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y en 2021 el Mayahuel de Plata del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En 2023, la Cineteca Nacional y la ANDA le rindieron un homenaje por su legado, donde recibió la medalla "Una vida en los escenarios".

Sus últimos años transcurrieron en Cuernavaca, Morelos, donde vivía retirada desde hacía más de 40 años. En enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con ella durante una gira por Morelos y la describió como un "ícono del cine de oro mexicano" y un "ejemplo de gran fortaleza".

Su vida no estuvo exenta de tragedias: en 2001 perdió a su único hijo, Hugo Rodríguez Aguirre, tras un accidente automovilístico, y en enero de 2025 despidió a su hermana Alma Rosa Aguirre, también actriz emblemática de la Época de Oro.

El fin de una era

Con la muerte de Elsa Aguirre desaparece la última gran diva viva de la Época de Oro del cine mexicano, una generación de actrices que definió la estética, el melodrama y el glamour del cine nacional entre los años 40 y 60. Su legado, más de 40 películas y una trayectoria que atravesó siete décadas, permanece como uno de los capítulos irrepetibles de la historia del entretenimiento en México.

ASJ