¿Quién Fue Elsa Aguirre? La Vida y Carrera de la Última Gran Estrella del Cine de Oro Mexicano

Muere Elsa Aguirre a los 95 años, la última diva viva del Cine de Oro Mexicano. Repasamos su vida y legado en el cine y la televisión.

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
¿Quién Fue Elsa Aguirre? La Diva del Cine de Oro Mexicano que Conquistó la Pantalla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Muere Elsa Aguirre, la última gran estrella del Cine de Oro Mexicano. Su vida y carrera, un viaje desde Chihuahua a la fama, dejan una huella imborrable en el cine mexicano.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+