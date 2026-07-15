Muere Elsa Aguirre, Ícono del Cine de Oro Mexicano

Era la última diva sobreviviente de la época dorada de la cinematografía nacional

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Muere Elsa Aguirre a los 95 Años; Luto en el Cine de Oro Mexicano

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La leyenda del Cine de Oro mexicano, Elsa Aguirre, ha muerto a los 95 años. Era la última diva sobreviviente de una era dorada. Descubre su historia.

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