Muere Elsa Aguirre, Ícono del Cine de Oro Mexicano

Elsa Aguirre, una de las actrices más icónicas de la época del Cine de Oro mexicano, murió a los 95 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre", indicó la ANDI.

Aguirre fue una leyenda por su trayectoria en la pantalla grande desde 1946. Era la última diva de la época dorada de la cinematografía nacional.

Nació en Chihuahua, Chihuahua, el 25 de septiembre de 1930 y participó en películas como "La mujer que yo amé" y "Acapulco". Era hermana menor de la también actriz Alma Rosa Aguirre.

Elsa Aguirre fue reconocida como una de las mujeres más bellas de México. Fue la cuarta de cinco hijos: Alma Rosa, Hilda, Jesús, Elsa y Mario. Sus otras dos hermanas tuvieron su propia carrera, paralela, en cine y televisión.

Será recordada por su gran actuación en filmes como "La muerte de un gallero" (1977) y "Las figuras de arena" (1970).

En "Cuidado con el amor" (1954), Pedro Infante le cantó el tema de "Cien años".

Apenas en abril pasado, el gobierno de Morelos reconoció la trayectoria de la actriz y le brindó un homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, donde le entregaron un reconocimiento por más de 80 años de carrera.

Meses antes, el 8 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum conversó con la artista y la definió como "ejemplo de gran fortaleza".

"Ha sido una experiencia de mucha admiración y respeto, muy atenta a lo que yo hablaba y sencilla. Sentí mucho acercamiento a esa forma de ser", declaró la actriz acerca de aquel encuentro con la mandataria.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.



Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026

"Hasta que me vaya"

En sus últimos años, Elsa Aguirre vivió retirada en su residencia del estado de Morelos, donde eventualmente concedía entrevistas. Parte de su longevidad la atribuyó a una dieta recomendada por médicos, pues confesó que dejó de comer carne y mariscos en las últimas seis décadas. Igual excluyó el cigarrillo y el alcohol.

Desde finales de agosto de 2025, Aguirre intensificó su presencia en redes sociales, donde compartió anécdotas, experiencias, consejos o momentos de su vida cotidiana. La intérprete oficializó una cuenta en Facebook y por las tardes transmitía en vivo a todos sus seguidores, a quienes siempre agradeció el cariño que le tenían.

Dijo que su intención fue platicar lo más que pudiera con el público y los medios: "hasta que me vaya". A menudo, debía usar un tanque de oxígeno, pero eso no le impedía una lucidez en sus ideas e historias llenas de sabiduría. Además, ofrecía responder preguntas.

En su último video publicado el martes 13 de julio, recordó a Joaquín Pardavé, a 71 años de su muerte, así como las películas que lo encumbraron. En sus lives, lo mismo habló de gatos, su alimentación, la importancia de bañarse con agua fría, el yoga, Luis Miguel, Nelson Mandela, una firma de autógrafos por inbox o de la vez que rescató a un tejón de una alberca.

Por esa vía también difundió su canción "De mis labios a tus ojos", que compuso con Javier Manríquez como un tema para resumir su vida. Puso el mismo título a la pieza musical y a su autobiografía.

¿En qué películas actuó?

A lo largo de ocho décadas, Elsa Aguirre protagonizó varios filmes destacados, junto a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé, Pedro Armendáriz, Mario Moreno "Cantinflas", Ignacio López Tarso, Antonio Aguilar, entre otros tantos.

Algunos filmes más destacados en su trayectoria fueron:

El sexo fuerte (1945)

El pasajero diez mil (1946)

Don Simón de Lira (1946)

Algo flota sobre el agua (1948)

Ojos de juventud (1948)

Lluvia roja (1949)

Una mujer decente (1950)

La estatua de carne (1951)

Acapulco (1951)

Cuatro noches contigo (1951)

Cantando nace el amor (1953)

Cuidado con el amor (1954)

Vainilla, bronce y morir (1956)

Pancho Villa y la Valentina (1958)

Ama a tu prójimo (1958)

Solo de noche vienes (1966)

El pistolero desconocido (1967)

Para producción televisiva distinta al cine participó en:

Las momias de Guanajuato (miniserie, 1962)

Lo blanco y lo negro (telenovela, 1989)

Acapulco, cuerpo y alma (telenovela, 1995)

Mujeres engañadas (telenovela, 1999)

Lo que es el amor (telenovela, 2001)

ASJ