Tom Cruise Irreconocible en Trailer de Digger: ¿De Qué Trata lo Nuevo de Alejandro G. Iñarritu?

Warner Bros. liberó por fin el primer tráiler completo de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu que marca su primera colaboración con Tom Cruise y su regreso al cine en inglés después de El Renacido. El avance muestra una transformación física radical del actor y confirma que la cinta llegará a los cines el próximo 1 de octubre en México.

¿De qué trata Digger?

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero que se considera el hombre más poderoso del planeta. Tras ignorar las advertencias sobre sus oleoductos, provoca una catástrofe ecológica que amenaza con escalar hacia un conflicto nuclear. En lugar de asumir su responsabilidad, Rockwell emprende una desesperada misión para convencer a la humanidad de que él mismo puede convertirse en su salvador.

El proyecto se presenta como "una comedia de proporciones catastróficas": una sátira sobre el poder, el ego corporativo y esos multimillonarios convencidos de que cualquier desastre puede resolverse con dinero, publicidad y confianza en sí mismos.

La transformación de Tom Cruise

El tráiler confirma lo que ya se anticipaba: un Cruise irreconocible, con cabello gris y escaso, vientre prominente y acento sureño, alejado por completo del registro heroico de Top Gun: Maverick o Misión Imposible. Aquí no hay acrobacias ni saltos de edificios; la transformación funciona desde la postura, la voz y el maquillaje.

El propio actor aseguró en CinemaCon que necesitó cuatro décadas de carrera para sentirse listo para interpretar las múltiples capas de Rockwell, mientras Iñárritu lo describió como otro tipo de desafío temerario, esta vez actoral y no físico. La comparación inmediata es con Les Grossman, el personaje que Cruise interpretó en Una Guerra de Película, aunque Rockwell parece construido desde una ambición mucho mayor.

Reparto: un elenco de peso frente a Cruise

Digger reúne a un grupo de actores aclamados que comparten pantalla con Cruise:

Sandra Hüller (Anatomía de una caída, The Zone of Interest)

Jesse Plemons (Bugonia)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Sophie Wilde (Háblame)

Emma D'Arcy (House of the Dragon)

John Goodman, como el presidente de Estados Unidos

Michael Stuhlbarg, Robert John Burke y Burn Gorman

Para Cruise, la película se plantea además como un posible regreso a los premios de actuación: su última nominación al Oscar fue en 2000 por Magnolia.

Dirección, guion y fotografía

Iñárritu dirige y escribe la cinta junto a Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris Jr., con quienes ganó el Oscar a Mejor Guion Original por Birdman, además de la guionista mexicana Sabina Berman, quien aporta una mirada local a una historia centrada en poder y delirio empresarial.

La fotografía corre a cargo de Emmanuel "El Chivo" Lubezki, quien se reúne con Iñárritu por cuarta ocasión tras Birdman, El Renacido y Carne y Arena. La película fue filmada en formato VistaVision, pensado para capturar tanto la escala del desastre como el rostro transformado de Cruise. En edición participan Conor O'Neill (Foxcatcher) y Stephen Mirrione.

Fecha de estreno

Digger llega a cines el 1 de octubre de 2026 en México y un día después en Estados Unidos, con funciones también en IMAX. Será el octavo largometraje de Iñárritu y su quinta cinta en inglés, consolidando una trayectoria que ya incluye a figuras como Brad Pitt, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio y Emma Stone.