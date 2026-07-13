Tom Cruise Irreconocible en Trailer de Digger: ¿De Qué Trata lo Nuevo de Alejandro G. Iñarritu?

Se lanzó el primer tráiler completo de Digger, la película de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise. Trama, elenco, transformación y fecha de estreno.

trailer-digger-tom-cruise-inarritu-todo-lo-que-revelaFoto: GettyImages

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Descubre el nuevo tráiler de 'Digger': Tom Cruise se transforma radicalmente en la sátira de Iñárritu sobre poder y ego. Estreno el 1 de octubre.

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