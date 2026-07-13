Mexicano Será Jurado en Festival de Venecia 2026: ¿Quién Es el Cineasta David Pablos?

Este lunes, 13 de julio de 2026, los organizadores del Festival de Venecia anunciaron que el cineasta mexicano David Pablos formará parte del jurado de la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias.

Pablos regresará así a Venecia un año después de haber ganado en esta misma sección, la segunda en importancia, el premio a Mejor Película con su cinta de temática homosexual 'En el camino'.

Además, en el jurado internacional de Horizontes estarán el distribuidor cinematográfico estadounidense Peter Becker, la directora hongkonesa Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi y la cineasta francesa Valérie Donzelli, que lo presidirá.

La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará diez días después con el anunció del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.

A la espera de conocer la lista de películas que competirán en la Sección Oficial y el resto de categorías, el certamen ya ha anunciado que la estrella George Clooney recibirá este año el 'León de Oro' a su trayectoria.

Por otro lado, ya se ha anunciado la lista de trece cortometrajes que competirán en la sección Horizontes, entre los que figuran el colombiano 'Los Poderos' de Salim Jaller y el chileno 'Una fortaleza' de Alba Gaviraghi.

¿Quién es el cineasta David Pablos?

David Pablos es escritor y director mexicano, con 26 nominaciones a los Premios Ariel, de acuerdo con información del Festival Internacional de Cine de Morelia.

David es originario de Tijuana, Baja California, tiene 42 años. Es graduado del programa de Maestría en Bellas Artes de la Universidad de Columbia. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Tiene diversos trabajos, pero es reconocido por El Baile de los 41 (2021) y Las Elegidas (2015). Dirigió los primeros cuatro capítulos de la serie western de acción, La Cabeza de Joaquín Murrieta (2023), que se estrenó en más de 240 países.

La película Las Elegidas compitió en los Festivales de Cine de Cannes, San Sebastián, Zúrich y Estocolmo; fue nominada al Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana y conquistó 5 Premios Ariel, ganando a:

Mejor Película.

Mejor Dirección.

Mejor Fotografía.

Mejor Guion Original.

Mejor Actuación revelación.

Su ópera prima, La vida después, se estrenó en la Biennale de Venecia y fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Con información de N+ y EFE

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