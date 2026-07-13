Mexicano Será Jurado en Festival de Venecia 2026: ¿Quién Es el Cineasta David Pablos?

Te decinos quién es el cineasta mexicano David Pablos, que será jurado en el Festival de Venecia 2026

El Cineasta David PablosEl Cineasta David Pablos. Foto: AFP | Archivo

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El cineasta David Pablos, reconocido por 'El Baile de los 41', formará parte del jurado en Venecia 2026. Un regreso triunfal tras ganar Mejor Película en 2025.

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