¿Fracaso para DC? Supergirl Recibe sus Primeras Calificaciones en Rotten Tomatoes

Supergirl debutó con bajas calificaciones en Rotten Tomatoes antes de su estreno el 25 de junio. Conoce qué dicen las primeras críticas de la película de Milly Alcock en el DCU de James Gunn.

supergirl-primeras-calificaciones-rotten-tomatoes-dcuFoto: GettyImages

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Supergirl sorprende con bajas calificaciones: 59% en Rotten Tomatoes. Milly Alcock destaca, pero el guión decepciona. ¿Será este el primer tropiezo del nuevo DCU? Conoce más antes del estreno.

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