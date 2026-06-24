¿Fracaso para DC? Supergirl Recibe sus Primeras Calificaciones en Rotten Tomatoes

La segunda película del nuevo Universo DC de James Gunn arranca con una calificación que pone en alerta a los fans de la heroína kryptoniana en vísperas de su estreno.

El embargo de reseñas para Supergirl se levantó este 24 de junio, y los números no son los que DC Studios esperaba.

La película protagonizada por Milly Alcock debutó con un 59% de aprobación en Rotten Tomatoes, la plataforma que recopila calificaciones de la prensa especializada para ofrecer un veredicto general sobre cada estreno.

La cifra adquiere mayor peso cuando se pone en perspectiva: Supergirl se queda muy por debajo de los otros proyectos del joven DCU, que incluye a Creature Commandos (95%), Peacemaker temporada 2 (94%) y Superman (83%). No es un dato menor considerando que esta es, precisamente, la primera producción del nuevo universo que James Gunn no escribió ni dirigió.

Milly Alcock salva la película, pero el guión no acompaña

Hay un punto de consenso entre las críticas: Milly Alcock aporta personalidad, energía y presencia a su personaje, y buena parte del peso emocional de la historia recae sobre ella. La actriz australiana, que ganó popularidad internacional gracias a La Casa del Dragón, vuelve a demostrar que tiene la pantalla para sostener una franquicia. El problema, coinciden los medios, está en lo que la rodea.

La interpretación de Alcock rescata la película, aunque el guión carece de una voz distintiva entre sus producciones hermanas del género y deja como resultado una aventura espacial poco original en lugar de una narración significativa.

¿Qué dice la crítica sobre Supergirl?

Los veredictos de los medios especializados oscilan entre la decepción y el reconocimiento parcial.

Deadline apunta que algo se siente fuera de lugar en la película y que parece tomar prestado de otras en lugar de encontrar su propio camino. En la misma línea, The Hollywood Reporter recomienda a quienes siguen el DCU esperar al regreso de Gunn como director con Man of Tomorrow el próximo año.

La crítica más dura proviene de Variety: Owen Gleiberman la calificó como una película de superhéroes distópica tan insípida que resulta "superhorrible", señalando que el director Craig Gillespie, responsable de Yo, Tonya y Cruella, produjo una obra genérica en acción y actitud, cuestionando qué pasó con su ingenio humanista y mordaz.

No todo es negativo, sin embargo. GamesRadar destaca que la película entrega una aventura espacial oscura, y a veces bastante grotesca, sobre venganza y pertenencia, comparable a Guardianes de la Galaxia y Mad Max. Por su parte, io9 considera que Supergirl no alcanza el nivel de Superman, pero sí es una secuela sólida, con Alcock perfecta en el rol.

¿El primer tropiezo del DCU de James Gunn?

Desafortunadamente, lo que apuntaba a ser uno de los proyectos que mayor entusiasmo generaban entre el público fan de DC, se convierte ahora en un trago amargo tras las primeras críticas.

La película lleva la dirección de Craig Gillespie y llegará a los cines el 25 de junio de 2026. Pero más allá de los números actuales, que todavía pueden moverse mientras se suman nuevas reseñas, el verdadero veredicto llegará en taquilla. Los ingresos en cines pesarán más que la calificación en el agregador, aunque parece que los días de los blockbusters de DC cuestionados no han quedado del todo atrás.

Lo que sí está confirmado es que Kara Zor-El tendrá una segunda oportunidad: Milly Alcock regresará en Man of Tomorrow, la próxima entrega de Superman, que tiene previsto su estreno para el verano de 2027.