Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Guadalupe N, Apoderada de Ingemar, Ligada a Red de Huachicol de Ruffo

La detención se realizó en la colonia Chapultepec Morales, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México

Huachicoleo en Nuevo León. Foto: CuartoscuroHuachicoleo en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

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