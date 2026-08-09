Dan Prisión Preventiva a Guadalupe N, Apoderada de Ingemar, Ligada a Red de Huachicol de Ruffo

Un juez de control impuso prisión preventiva a Guadalupe “N”, señalada por su probable participación en delitos de contrabando y delincuencia organizada vinculados a una red dedicada al tráfico ilegal e importación irregular de combustible.

La detención se realizó en la colonia Chapultepec Morales, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, donde elementos de seguridad ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. Tras ser presentada ante la autoridad judicial, quedó internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Durante la audiencia inicial, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se resolverá si es vinculada formalmente a proceso.

El caso forma parte de una investigación orientada a desarticular un esquema de contrabando ferroviario de hidrocarburos. De acuerdo con las pesquisas, los involucrados declaraban ante las autoridades volúmenes de carga muy inferiores a los que realmente transportaban o registraban el traslado de otros productos para evadir el pago de impuestos.

Con esta captura, suman nueve las personas detenidas en relación con esta estructura criminal. Hasta el momento, ocho de los imputados han sido vinculados a proceso por estos hechos, entre ellos el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Las investigaciones continúan para identificar y sancionar a otros posibles implicados en las maniobras de evasión y tráfico ilegal.