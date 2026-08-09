Homicidios

Piden Aplicar Ley Monzón en Caso del Feminicidio de Karla Valeria en Puebla

La joven fue localizada sin vida en el departamento de Puebla donde vivía junto con su pareja y su hijo.

Sin resolver el feminicidio Karla Valeria en Puebla.Sin resolver el feminicidio Karla Valeria en Puebla. Foto: Andrés Cerón

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Karla Valeria fue hallada sin vida y su hijo está desaparecido. La Ley Monzón podría ser clave en este caso de feminicidio en Puebla. ¿Qué implica esta reforma?

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