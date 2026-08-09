Piden Aplicar Ley Monzón en Caso del Feminicidio de Karla Valeria en Puebla

La madre de Karla Valeria Jiménez, Carolina Sánchez Palacios invocó a la Ley Monzón en Puebla en el caso de su hija.

Por medio de un comunicado expresó que desde el fallecimiento de la joven de 22 años el pasado 26 de julio su nieto Fernando Adriel Toxqui permanece desaparecido.

La mujer pide justicia por la muerte de su hija. Foto: Carolina Sánchez

De manera textual señaló que "no busca venganza, busca justicia para Karla Valeria Jiménez".

Y es que recalcó que, Yeudiel ‘N’ pareja de su hija debió declarar como presunto responsable y no como testigo del hecho.

"Que sea la ley la que determine que pasó, como él mismo pide, pero que sea una ley justa, pronta y con perspectiva de género", agregó la madre de la víctima.

¿Qué es la Ley Monzón? Piden justicia para Karla Valeria en Puebla

La Ley Monzón es una reforma pionera en México, aprobada en Puebla en el año 2023, que retira de manera automática la patria potestad, custodia y derechos de convivencia a los padres vinculados o condenados por feminicidio.

El objetivo de esta reforma es proteger a los hijos de las víctimas, evitando que queden bajo el cuidado del agresor y garantizar su desarrollo en entornos seguros.

Con información de N+

JAPR