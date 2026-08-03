Homicidios

Justicia para Karla Valeria: Revelan Información durante Manifestación en el Centro de Puebla

La madre de Valeria pide a las autoridades que no se descarte la línea de investigación por feminicidio y que indaguen sobre tráfico de influencias.

Manifestación por muerte de Karla Valeria en Puebla.Exigen justicia por muerte de Karla Valeria en Puebla. Foto: X @LaRedaccion_Pue

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Revelan detalles impactantes en el caso de Karla Valeria en Puebla. Familiares piden investigar feminicidio y tráfico de influencias. El esposo está prófugo. Conoce más.

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