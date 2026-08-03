Justicia para Karla Valeria: Revelan Información durante Manifestación en el Centro de Puebla

Familiares y amigos llevaron acabo una manifestación este lunes 2 de agosto por las calles del Centro Histórico de Puebla para exigir justicia por la muerte de Karla Valeria Jiménez, ocurrido el pasado 25 de julio al interior de su departamento ubicado en la junta auxiliar de San Aparicio.

Sus seres queridos demandan que el caso sea investigado como feminicidio, así como presunto tráfico de influencias al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Madre de Karla Valeria exige justicia y que investiguen presunto tráfico de influencias

Un grupo de personas realizaron una concentración en el zócalo de la capital poblana, donde portaron fotografías de la joven, pancartas, flores y veladoras, además de lanzar consignas para pedir verdad y castigo a los responsables.

Carolina Sánchez, madre de la víctima, menciona que Valeria no murió por asfixia y que su boca presentaba varios moretones, esto agregó: "Todos los vecinos están diciendo que mi hija pedía auxilio, ella gritaba ya no porque le estaban pegando".

Esposo de Karla Valeria continúa prófugo y su hijo desaparecido

Los manifestantes exigieron una investigación exhaustiva y que se agoten todas las líneas de investigación pues señalan que el esposo de Valeria la habría privado de la vida. Además, hicieron un señalamiento directo contra el tío de su pareja, quien de acuerdo a sus familiares, trabaja en el Ministerio Público, por lo que acusan que presuntamente se habría alterado la escena del hallazgo. La madre de Valeria mencionó lo siguiente: "Que destituyan al tío porque hizo mal función hizo tráfico de influencias y eso es lo que exijo que lo destituyan a Víctor C. Á."

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones correspondientes, sin haber llevado acabo una detención. Cabe resaltar que Yeudiel 'N', principal sospechoso y quien era pareja de la víctima, está prófugo.

Además, se desconoce el paradero del hijo de Karla Valeria, quien presuntamente fue llevado por su esposo por lo que ya no pudo darle el último adiós a su madre.

Con información de N+

MCS