Homicidios

Investigan Feminicidio de Karla Valeria en Puebla; Su Esposo le Prometió que Iba a Cambiar

Karla Valeria fue hallada sin vida al interior de su vivienda en el Infonavit San Aparicio de Puebla, su familia busca a su hijo de cuatro años.

Feminicidio Karla Valeria Jiménez Sánchez.Feminicidio Karla Valeria en Puebla. Foto: Andrés Cerón

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La tragedia de Karla Valeria conmociona Puebla. Su esposo prometió cambiar, pero su decisión de volver le costó la vida. Su familia clama justicia y busca a su hijo.

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