Investigan Feminicidio de Karla Valeria en Puebla; Su Esposo le Prometió que Iba a Cambiar

Karla Valeria J. tenía 22 años de edad, el pasado 25 de julio lamentablemente fue hallada sin vida en el departamento donde vivía con su pareja e hijo en el Infonavit San Aparicio, en la Ciudad de Puebla.

A más de 72 horas, familiares y amigos le darán el último adiós la tarde de este 29 de julio en el panteón La Piedad ubicado en la calle 25 Sur #1501, Colonia Santa Cruz Los Ángeles.

Familiares de Karla Valeria buscan a su hijo para despedirse de ella

Pero su muerte nos es lo que único que les consterna a sus familiares, pues desde el fallecimiento de Karla Valeria desconocen el paradero de Fernando Daniel de cuatro años de edad, hijo de la joven y su pareja.

De acuerdo a los familiares maternos, lo han buscado para que pueda despedirse de su madre, pero no ha sido posible.

Las circunstancias de este hecho siguen sin esclarecerse, por lo que los deudos piden que el caso sea investigado con perspectiva de género y el protocolo de feminicidio.

La Fiscalía General del Estado Puebla a través de la dependencia Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres inició la carpeta de investigación FGEP/EAT/FEIDVGCM/FEMI-I/000977/2026, por lo cual su vivienda fue asegurada y permanece con sellos.

Karla Valeria vivía con violencia familiar por lo que piden se investigue el feminicidio

La madre de Karla Valeria mencionó que llevaba cinco años de casada con su pareja, sin embargo, sufría de violencia familiar. Karo refirió que desde el momento en el que se casaron, él la manipulaba para ya no ir con su familia.

Su madre menciona que trataron de hablar con ella, pero Karla buscaba salvar su matrimonio, hasta que una vez la llamó aterrorizada y le mencionó que estaba encerrada en el baño, esto luego de una pelea que sostuvo con su esposo.

La madre llegó a su domicilio y como no le abrían la puerta llamó al 9-1-1 y pudieron sacarla del lugar; A partir de ahí, Karla comenzó a vivir con su familia nuevamente, pero dos meses después ella decidió regresar con él.

De acuerdo a su progenitora, el esposo de Karla le mencionaba que "ahora sí iba a cambiar" y que le diera una oportunidad por el niño. Lamentablemente la decisión de regresar con él, le costó la vida el 25 de julio.

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Recuerdan a Karla Valeria como una joven alegre que tocó varios corazones

La comunidad en Puebla, una vez más, lamenta la pérdida de la vida de una mujer; El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural del Ayuntamiento de Puebla, Andrés Cerón, emitió un mensaje al respecto.

El funcionario público mencionó que su partida les deja un gran vacío, pero también el recuerdo imborrable de una vida que tocó corazones, esto agregó: "Una joven cuya luz, sonrisa y calidez permanecerán en la memoria de quienes tuvimos la dicha de conocerla".

Con información de N+

MCS