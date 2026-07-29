Medio Ambiente

Semáforo de Sargazo, en Rojo en Quintana Roo: Solo 5 Playas Están Libres

El sargazo cubre las costas de Quintana Roo; suman más de 130 mil toneladas recolectadas y hay solo 5 playas limpias

Tulum, Quintana Roo, Enfrenta Crisis por Recale Histórico de SargazoTulum, Quintana Roo, Enfrenta Crisis por Recale Histórico de Sargazo

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