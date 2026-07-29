Semáforo de Sargazo, en Rojo en Quintana Roo: Solo 5 Playas Están Libres

Hay semáforo rojo por sargazo en sargazo en las costas de Quintana Roo, de acuerdo con las autoridades ambientales estatales, solo cinco playas permanecen libres de esta macroalga.

La situación ha generado preocupación entre prestadores de servicios turísticos y hoteleros, quienes reportan una disminución en la afluencia de visitantes y pérdidas económicas en distintos destinos del Caribe mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sargazo Tapiza Playas de Tulum; Así se Ve la Crisis de Recale en Quintana Roo

Tulum es de las zonas más afectadas

Uno de los puntos con mayor impacto es Punta Piedra, en el municipio de Tulum, donde el sargazo cubre gran parte de la franja costera.

En algunas zonas, la acumulación alcanza decenas de metros desde la orilla, modificando el color del agua y dificultando el acceso al mar para turistas y habitantes.

De acuerdo con reportes locales, algunos hoteles han optado por suspender operaciones debido a las condiciones de las playas, mientras otros registran bajos niveles de ocupación.

Solo cinco playas están libres de sargazo

Según la actualización correspondiente al 29 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que, de las playas monitoreadas en Quintana Roo, únicamente cinco aparecen sin presencia de sargazo.

En la zona sur del estado, que comprende el tramo de Tulum hasta la frontera con Belice, 37 de 40 playas se encuentran clasificadas con niveles altos de acumulación de sargazo.

En tanto, en la zona norte también se reportan diversos puntos con presencia importante de sargazo, lo que mantiene la afectación en buena parte del litoral del estado.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, se han retirado más de 130 mil toneladas de sargazo de las playas de Quintana Roo. Sin embargo, la llegada constante de la macroalga mantiene las labores de limpieza en distintos municipios costeros.

Pese a los trabajos de recolección, continúan registrándose grandes acumulaciones en varias playas, especialmente en las ubicadas frente al mar Caribe.

Empresarios del sector turístico han manifestado su preocupación por las afectaciones que provoca el fenómeno, principalmente durante la temporada vacacional de verano.

FBPT